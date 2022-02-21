Донеччина під вогнем окупантів: загинули двоє військових

Станом на вечір понеділка відомо про двох загиблих військових внаслідок обстрілу селища Зайцеве

Нацполіція повідомила, що станом на 18:30 понеділка відомо про двох загиблих військових внаслідок обстрілу селища Зайцеве на Донеччині. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Також повідомляється, що загалом за добу внаслідок обстрілів вісім населених пунктів регіону – а це близько 43000 жителів – залишилися без електропостачання та/або води.

«Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох – поранено. Ще один воїн поранений у Водяному», – додали у поліції.

Раніше пресцентр штабу операції Об’єднаних сил звітував, що збройні формування РФ на Донбасі з початку доби 54 рази порушили режим припинення вогню, з яких 45 із застосуванням забороненого озброєння. Також повідомлялося, що внаслідок ворожих обстрілів четверо військових отримали поранення.

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