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    Події в Україні

    Донеччина під вогнем окупантів: загинули двоє військових

    Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців - Донеччина під вогнем окупантів: загинули двоє військових
    Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців
    архівне фото з відкритих джерел

    Станом на вечір понеділка відомо про двох загиблих військових внаслідок обстрілу селища Зайцеве

    Нацполіція повідомила, що станом на 18:30 понеділка відомо про двох загиблих військових внаслідок обстрілу селища Зайцеве на Донеччині. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

    Також повідомляється, що загалом за добу внаслідок обстрілів вісім населених пунктів регіону – а це близько 43000 жителів – залишилися без електропостачання та/або води.

    «Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох – поранено. Ще один воїн поранений у Водяному», – додали у поліції.

    Раніше пресцентр штабу операції Об’єднаних сил звітував, що збройні формування РФ на Донбасі з початку доби 54 рази порушили режим припинення вогню, з яких 45 із застосуванням забороненого озброєння. Також повідомлялося, що внаслідок ворожих обстрілів четверо військових отримали поранення.

    Також сьогодні внаслідок обстрілу бойовиків загинув цивільний (фото).

    До слова, Росія множить фейки: п'ять українських диверсантів прорвались через кордон. До цього окупанти обстріляли будинок, а звинуватили ЗСУ. Нові факти брехні Кремля (фото).

    Ще сьогодні стало відомо, що Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото).

    Як відомо, у понеділок, 21 лютого, бойовики з окупованої території обстріляли місто Щастя у Луганській області. Внаслідок атаки окупантів спалахнула і вибухнула АЗС.

    Зазначимо, що російські окупанти пошкодили понад сотню будинків за чотири дні.

    Теги: Національна поліція України ЗСУ Донеччина обстріл смерть військові
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    Донеччина під вогнем окупантів: загинули двоє військових