Зеленський оголосив про мобілізацію резервістів: що це означає

Зеленський заявив, що поки почнуть призивати лише українців, які зараховані до оперативного резерву

Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав указ про призов резервістів в особливий період. Ідеться про оперативний резерв – тобто військовослужбовців, які несуть службу в обов'язковому порядку. Про це Зеленський оголосив у зверненні.

Глава держави зауважив, що наразі немає потреби у загальній мобілізації. Тому поки почнуть призивати лише українців, які зараховані до оперативного резерву.

«Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці... На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування», – зазначив президент.

Він також анонсував проведення навчальних зборів резервістів системи територіальної оборони – таке рішення ухвалив Головнокомандувач Збройних сил.

«Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування армії», – додав Зеленський.

У зверненні він також анонсував програму економічного патріотизму і звернувся до бізнесу.

Зазначимо, що таке рішення про призов резервістів у країні ухвалює Верховний Головнокомандувач ЗСУ (президент України) за поданням Головнокомандувача ЗСУ.

Закон, який дозволяє призивати на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період, президент підписав у квітні 2021 року.

Документом було запроваджено новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Отже, в особливий період на таку військову службу можуть бути призвані громадяни України, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву.

Норми цього закону визначають не лише категорії резервістів, а й головні завдання та порядок проведення призову. Окрім цього, у документі прописана кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період.

Особливості проведення призову громадян України на військову службу за призовом осіб із числа резервістів (в особливий період) визначатиме Генеральний штаб Збройних Сил України. Для оперативного доукомплектування резервістами відповідних військових частин визначатимуться категорії резервістів (з контрактами служби в резерві або військового оперативного резерву), механізми та способи їх призову тощо.

Відомо, що для призваних в особливий період резервістів діють ті ж самі трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені і для мобілізованих осіб. Молодим людям протягом пів року після закінчення такої служби держава сприятиме у працевлаштуванні.

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