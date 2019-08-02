У Вінниці запрацював осередок Українського інституту національної пам'яті



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З 1 серпня у Вінниці розпочав роботу Центральний територіальний відділ Українського інституту національної пам’яті.

Установу очолив військовий історик, кандидат історичних наук Богдан Галайко. Про це йдеться на сайті УІНП.

Центральний територіальний відділ, який куруватиме Вінницьку, Хмельницьку, Житомирську, Київську, Черкаську та Чернівецьку області.

«Будемо працювати над тим, щоб доносити до широкого загалу напрацювання Українського інституту національної пам’яті. Зокрема – це поширення досвіду декомунізації та пробудження у суспільній свідомості потреби деколонізації – звільнення від спадщини імперського тоталітарного минулого та формування власної самоідентичності. Плануємо найактивніше співпрацювати з навчальними закладами та інститутом післядипломної освіти, зі ЗМІ, з громадськими організаціями, розповідати про нашу історію, наших героїв, якими варто пишатися. Роботи вистачає», - наголошує Богдан Галайко.

У Дніпрі сьогодні також працює Південно-Східний територіальний відділ, який охопить Дніпропетровську, Кіровоградську, Запорізьку та Донецьку області, а також Північно-Східний територіальний відділ у Харкові. Надалі планують відкрити такі ж осередки в Одесі та Львові.

Створення територіальних представництв Інституту передбачене Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року №799. Згідно з її положеннями, у 2019 році має бути створено 5 регіональних осередків Українського інституту національної пам’яті, діяльність яких охопить усі області України.