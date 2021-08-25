Apple запатентувала ноутбук з двома екранами

У патенті Apple заявляє, що цей MacBook матиме біометричні датчики для розблокування пристрою

Apple схвалили патент на MacBook з двома екранами, в якому віртуальна клавіатура замінить звичайну. Про це пише 9to5Mac.

За словами Apple, клавіатуру та екран можна буде міняти місцями, перевертаючи ноутбук. Вона буде підтримувати управління жестами, наприклад, масштабування або свайп.

У патенті Apple заявляє, що цей MacBook матиме біометричні датчики для розблокування пристрою, наприклад, Face ID або датчики відбитків пальців. Крім того, пристрій буде підтримувати бездротову зарядку.

Фото: patentlyapple.com

Раніше стало відомо, що компанія з Купертіно вирішила відмовитися від сенсорної панелі Touch Bar в прийдешніх MacBook Pro.

Як зазначає портал, дане рішення слабо корелює з новим патентом, так що є ймовірність, що Apple відмовиться від ідеї реалізації віртуальної клавіатури.