Новий iPhone повністю розсекречено до прем’єри. Що відомо про смартфон?

У мережі повністю розсекретили новий смартфон від Apple, який, скоріш за все, буде називатися iPhone 13

Видання Gizmochina оприлюднило майже всі подробиці про новий смартфон від Apple – iPhone 13.

Новинка працюватиме на базі нового процесора Apple – A15 Bionic. Новий чіп матиме поліпшену енергоефективність в порівнянні зі своїм попередником. Крім того, цей чіп забезпечить підтримку 5G в діапазоні міліметрових хвиль.

Материнська плата смартфона стане компактніше. Це необхідно для того, щоб оснастити девайси лінійки iPhone 13 більш ємними акумуляторами.

Також Apple оснастить свої флагмани підтримкою більш швидкої зарядки - на 25 Вт. Це означає, що новинки не підуть далеко від iPhone 12, який підтримує зарядку на 22 Вт.

Головною особливістю iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max стануть нові дисплеї, які отримають частоту оновлення кадрів 120 Гц – через майже два роки, як підвищена герцовка з'явилася в Android-флагманів.

Також Apple покращить якість камер своїх смартфонів і, можливо, зменшить виріз на дисплеї.

Очікується, що анонс лінійки iPhone 13 відбудеться у вересні 2021 року.