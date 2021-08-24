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    Лист Стіва Джобса підтверджує: Apple могла випустити iPhone nano

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    У листі Стіва Джобса виявили згадку про iPhone nano - Лист Стіва Джобса підтверджує: Apple могла випустити iPhone nano
    У листі Стіва Джобса виявили згадку про iPhone nano
    Фото з відкритих джерел

    У планах компанії був випуск nano-версії телефону, який міг стати зменшеною і здешевленою версією iPhone 4

    В листі Стіва Джобса від жовтня 2010, який опинився в руках журналістів, було виявлено згадку про смартфон iPhone nano. Про це повідомляєт видання The Verge.

    Джобс відправив лист колегам в жовтні 2010 року, через кілька місяців після того, як компанія випустила iPhone 4. Електронний лист включає бізнес-плани на 2011 рік.

    Присутній там і план з розвитку напрямку iPhone. Джобс зазначає в електронному листі, що в 2011 році Apple випустить версію Plus для iPhone 4 з поліпшеними антенами. В кінцевому підсумку Apple виконала цей план, випустивши iPhone 4S.

    Останній пункт електронного листа, мабуть, найцікавіший, де Джобс вказує «план iPhone nano». У планах компанії був випуск nano-версії телефону, який міг стати зменшеною і здешевленою версією iPhone 4 - останнього представленого Стівом Джобсом пристрою.

    З невідомих причин вихід гаджета не відбувся.

    У модельному ряді пристроїв Apple тільки плеєр iPod отримував назву nano. Вихід останнього iPod nano відбувся в 2015 році. У 2017 році Apple прибрала його зі свого магазину, тим самим припинивши продаж і підтримку серії.

    Зараз зменшені версії пристроїв Apple отримують до назви приставку mini, наприклад, iPhone 12 mini або Apple HomePod mini.

    Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 року від раку підшлункової залози. Йому було 56 років. У 2004 році засновнику Apple вдалося перемогти рак, який у нього був діагностований роком раніше.

    Лікар-онколог Девід Агус пояснив, чому не зміг вилікувати засновника Джобса від раку. За його словами, Джобс ніколи не займався профілактикою, а також відмовився від операції на користь іншого методу лікування.

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    Теги: Apple смартфон
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    Лист Стіва Джобса підтверджує: Apple могла випустити iPhone nano