Лист Стіва Джобса підтверджує: Apple могла випустити iPhone nano

У планах компанії був випуск nano-версії телефону, який міг стати зменшеною і здешевленою версією iPhone 4

В листі Стіва Джобса від жовтня 2010, який опинився в руках журналістів, було виявлено згадку про смартфон iPhone nano. Про це повідомляєт видання The Verge.

Джобс відправив лист колегам в жовтні 2010 року, через кілька місяців після того, як компанія випустила iPhone 4. Електронний лист включає бізнес-плани на 2011 рік.

Присутній там і план з розвитку напрямку iPhone. Джобс зазначає в електронному листі, що в 2011 році Apple випустить версію Plus для iPhone 4 з поліпшеними антенами. В кінцевому підсумку Apple виконала цей план, випустивши iPhone 4S.

Останній пункт електронного листа, мабуть, найцікавіший, де Джобс вказує «план iPhone nano». У планах компанії був випуск nano-версії телефону, який міг стати зменшеною і здешевленою версією iPhone 4 - останнього представленого Стівом Джобсом пристрою.

З невідомих причин вихід гаджета не відбувся.

У модельному ряді пристроїв Apple тільки плеєр iPod отримував назву nano. Вихід останнього iPod nano відбувся в 2015 році. У 2017 році Apple прибрала його зі свого магазину, тим самим припинивши продаж і підтримку серії.

Зараз зменшені версії пристроїв Apple отримують до назви приставку mini, наприклад, iPhone 12 mini або Apple HomePod mini.

Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 року від раку підшлункової залози. Йому було 56 років. У 2004 році засновнику Apple вдалося перемогти рак, який у нього був діагностований роком раніше.

Лікар-онколог Девід Агус пояснив, чому не зміг вилікувати засновника Джобса від раку. За його словами, Джобс ніколи не займався профілактикою, а також відмовився від операції на користь іншого методу лікування.