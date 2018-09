Астрономи виявили космічне кільце, утворене зіткненням галактик



Кільце галактик було утворено після зіткнення галактик

Кільце яскравих джерел рентгенівського випромінювання виявлено на відстані 300 мільйонів світлових років від Землі

Вчені вивчили нові дані рентгенівської обсерваторії «Чандра» і виявили кільце яскравих джерел рентгенівського випромінювання у галактиці, яка розташовується на відстані 300 мільйонів світлових років від Землі.

На думку дослідників, це або чорні дірки, або нейтронні зірки, повідомляє DT.

Наголошується, що на новому знімку галактики AM 0644-741 (AM 0644) чітко видно яскраві джерела рентгенівського випромінювання. Астрономи вважають, що кільце з чорних дір або нейтронних зірок утворилося, коли одна галактика зіткнулася з іншою. Одна з них спровокувала брижі в іншій — AM 0644. Потім ці брижі викликала кільце газу, що розширюється, у другій галактиці, яке стало причиною народження нових зірок. Перша галактика, найімовірніше, розташована в нижній лівій частині знімка.

Вчені підкреслюють, що більшість з цих зірок проживуть за космічними мірками не дуже довго, близько декількох мільйонів років. Після цього в цих зірках вичерпається паливо і вони вибухнуть надновими, залишивши після себе чорні діри або нейтронні зірки.

У деяких з цих зірок є зірки-компаньйони, з яких вони витягають газ. Цей газ падає на них, формуючи обертовий диск і нагріваючись тертям. Він, нагрітий до неймовірних температур, виробляє великі обсяги рентгенівського випромінювання, яке може зареєструвати «Чандра».

Незважаючи на те що кільце з чорних дір або нейтронних зірок цікаво саме по собі, історія AM 0644 на цьому не закінчується. Всі зареєстровані джерела рентгенівського випромінювання в цьому космічному кільці досить яскраві, щоб їх можна було класифікувати як ультраяскраві рентгенівські джерела (ULXs). Це клас об'єктів, які виробляють в сотні і тисячі разів більше рентгенівського випромінювання, ніж «звичайні» подвійні системи, в яких зірка-компаньйон обертається навколо нейтронної зорі чи чорної діри.

До недавнього часу більшість астрономів вважали, що ULXs в цілому містять чорні діри зоряної маси і, ймовірно, в деяких випадках чорні діри середньої маси (від 100 мас Сонця і більше). Однак це змінилося, коли в декількох ультраярких рентгенівських джерелах, включаючи M82 і M51, виявилися нейтронні зірки.

