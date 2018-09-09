Астрономи виявили космічне кільце, утворене зіткненням галактик
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Кільце яскравих джерел рентгенівського випромінювання виявлено на відстані 300 мільйонів світлових років від Землі
Вчені вивчили нові дані рентгенівської обсерваторії «Чандра» і виявили кільце яскравих джерел рентгенівського випромінювання у галактиці, яка розташовується на відстані 300 мільйонів світлових років від Землі.
На думку дослідників, це або чорні дірки, або нейтронні зірки, повідомляє DT.
Наголошується, що на новому знімку галактики AM 0644-741 (AM 0644) чітко видно яскраві джерела рентгенівського випромінювання. Астрономи вважають, що кільце з чорних дір або нейтронних зірок утворилося, коли одна галактика зіткнулася з іншою. Одна з них спровокувала брижі в іншій — AM 0644. Потім ці брижі викликала кільце газу, що розширюється, у другій галактиці, яке стало причиною народження нових зірок. Перша галактика, найімовірніше, розташована в нижній лівій частині знімка.
Вчені підкреслюють, що більшість з цих зірок проживуть за космічними мірками не дуже довго, близько декількох мільйонів років. Після цього в цих зірках вичерпається паливо і вони вибухнуть надновими, залишивши після себе чорні діри або нейтронні зірки.
У деяких з цих зірок є зірки-компаньйони, з яких вони витягають газ. Цей газ падає на них, формуючи обертовий диск і нагріваючись тертям. Він, нагрітий до неймовірних температур, виробляє великі обсяги рентгенівського випромінювання, яке може зареєструвати «Чандра».
Незважаючи на те що кільце з чорних дір або нейтронних зірок цікаво саме по собі, історія AM 0644 на цьому не закінчується. Всі зареєстровані джерела рентгенівського випромінювання в цьому космічному кільці досить яскраві, щоб їх можна було класифікувати як ультраяскраві рентгенівські джерела (ULXs). Це клас об'єктів, які виробляють в сотні і тисячі разів більше рентгенівського випромінювання, ніж «звичайні» подвійні системи, в яких зірка-компаньйон обертається навколо нейтронної зорі чи чорної діри.
До недавнього часу більшість астрономів вважали, що ULXs в цілому містять чорні діри зоряної маси і, ймовірно, в деяких випадках чорні діри середньої маси (від 100 мас Сонця і більше). Однак це змінилося, коли в декількох ультраярких рентгенівських джерелах, включаючи M82 і M51, виявилися нейтронні зірки.
Нагадаємо, в NASA склали мапу дрібних частинок сміття в атмосфері Землі.