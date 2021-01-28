Boeing відзвітував про рекордний збиток в історії компанії

Boeing закінчила 2020 рік з рекордним збитком у $12 млрд

Фінансові проблеми корпорації пов'язані з пандемією, а також з тривалою забороною на польоти лайнера Boeing 737 MAX

Чистий збиток американської авіабудівної корпорації Boeing за 2020 рік склав $11,94 мільярда. Про це йдеться в свіжому звіті компанії.

Для порівняння - у 2019 збиток Boeing склав $636 мільйонів. За рік він збільшився в 19 разів і став рекордним за всю історію компанії, пише The Wall Street Journal.

Виручка Boeing за рік впала на 24% - до $58,2 мільярда.

Фінансові проблеми корпорації пов'язані зі зниженням у період пандемії попитом на літаки, а також з півторарічною забороною на польоти лайнера Boeing 737 MAX.

Гендиректор Boeing Девід Келхун назвав 2020 рік «виключно складним» для авіаційної галузі. «Ми очікуємо, що авіаперевізникам знадобиться близько трьох років, щоб повернутися до рівня 2019 року, а нам - ще кілька років, щоб повернутися до наших довгострокових тенденцій зростання», - цитує його CNN.

Експлуатацію лайнера 737 MAX зупинили у всьому світі у березні 2019 роки після двох катастроф. Boeing зупинив виробництво 737 MAX, щоб виправити софт, який став причиною аварій. Польоти лайнера у США поновилися в грудні 2020, в Євросоюзі їх дозволили в січні 2021 року.

Згодом Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

У 2020 році Boeing встановив антирекорд щодо поставок літаків за 43 роки. У корпорації замовили всього 157 лайнерів - на 60% менше, ніж в 2019 році. Для порівняння, конкурент Boeing Airbus в 2020 році поставив клієнтам 566 літаків.