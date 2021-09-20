Apple випустила iOS 15: що нового і як встановити

В iOS 15 з'явилося безліч нововведень

Apple випустила публічні версії ОС для смартфонів, планшетів і розумних годинників. Про це повідомляється на сайті компанії.

Реліз iOS 15, iPadOS 15 і watchOS 8 відбувся в один день.

Щоб оновити iPhone, iPad і Apple Watch, необхідно увійти в налаштування пристрою і вибрати відповідний пункт. В ході поновлення девайси кілька разів перезапустити.

Раніше Apple повідомила, що iOS 15 буде доступна на смартфонах, які отримали підтримку iOS 14. До них відносяться актуальні девайси Apple і старі телефони на кшталт iPhone 6s, 6s Plus і оригінального iPhone SE.

Нова версія ОС отримала оновлений дизайн, підтримку просторового аудіо, режим Focus для концентрації на роботі, перероблену систему повідомлень.

Основні нововведення iOS 15:

Покращиться функціональність FaceTime: з'явилося просторове звучання, з яким розмова стане зручніше, а також портретний режим під час розмови. Пізніше з'явиться функція SharePlay, яка дозволить дивитися фільми і слухати музику разом з друзями;

iMessage став краще: фотографії, які отримуєте, будуть перебувати в папці «Відправлено вам», а групи зображень відобразяться у вигляді колажу.

Memoji стануть цікавіші: з'явиться більше 40 варіантів одягу;

Нововведення в Картах Apple: інтерактивний глобус, підвищення деталізації, маршрути в форматі AR;

Карти в iOS 15 отримали оновлення

Копіювання і переклад тексту з фотографій;

Siri стала краще: тепер вона працює офлайн і набагато швидше. Крім того, ви можете налаштувати роботу голосового помічника;

Офлайн розпізнавання диктування тексту;

Покращено просторовий звук в Apple Music;

Нова функція «Фокусування»: дозволить фільтрувати повідомлення в залежності від того, чим ви зайняті, щоб зайвий раз не відволікатися;

Багато хто чекав «Фокусування» в iOS 15 - починаємо користуватися!

Повідомлення можна отримувати у вигляді зведення, яка буде з'являтися у встановлений час;

У Safari з'явилися групи вкладок: гуртуйте відкриті вкладки, щоб навести порядок. Відкриті вкладки будуть відображатися в режимі сітки;

Браузер Safari став набагато зручніше

У Wallet можна додати ключ від будинку, від готелю або автомобіля, щоб відкривати замок смартфоном;

Пошук Spotlight дозволяє шукати фотографії за місцем зйомки, а також за ключовими словами того, що зображено на знімку;

Програма «Фотографії» можна додавати музику в «Спогади» з Apple Music, змінювати темп. В панелі інформації буде відображатися модель камери та інші відомості про знімок;

У «Спогади» можна додати треки з Apple Music

Додаток «Здоров'я» дозволяє ділитися медичними даними з важливими людьми, а функція «Тренди» показує зміни показників здоров'я в часі;

Додаток «Погода» став гарним: з'явилися анімовані фони. Ще на картах відображається важлива інформація про погоду в обраній місцевості;

Погода в iOS 15 стала набагато приємніша і красивіша

Додані нові функції в Локатор: якщо забули пристрій, додаток не тільки нагадає вам про це, але і побудує маршрут до нього.

Які пристрої отримають iOS 15

Оновитися до iOS 15 зможуть багато пристроїв. Це радує, адже багато хто до цих пір вважають за краще користуватися застарілими iPhone, не купуючи нові смартфони з різних причин. Старі пристрої - ті, в яких встановлені чіпи, що з'явилися до A12 Bionic.

Старі пристрої:

iPhone 6s і 6s Plus;

iPhone SE 1-го покоління;

iPhone 7 і 7 Plus;

iPhone 8 і 8 Plus;

iPhone X.

iPhone XR оновиться до iOS 15

Нові пристрої:

iPhone SE 2-го покоління;

iPhone XR

iPhone Xs

iPhone Xs Max

Всі моделі лінійки iPhone 11

Всі моделі лінійки iPhone 12

Варто зазначити, що список оновлень iOS 15 для старих пристроїв набагато скромніше:

Оновлений браузер Safari - з'явилася підтримка розширень;

Покращено режим «Не турбувати»;

Режим «Не турбувати» став набагато зручніше

Режим «Фокусування», щоб не відволікатися на повідомлення;

Угруповання повідомлень в єдине зведення;

Оновлено додаток «Локатор».

Як встановити iOS 15: