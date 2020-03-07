Експерти назвали найгірші паролі для гаджетів



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Фахівці рекомендують замислюватися над безпекою всіх своїх гаджетів

Експерти компанії F-Secure озвучили список паролів, які найчастіше використовують хакери при атаках на так звані honeypots – сервера-приманки.

В першу чергу зловмисники намагаються обійти захист за допомогою стандартної комбінації admin. За популярністю їй також не поступаються default, 123456 і root.

Хакери також завжди намагаються код vivx – пароль для відеореєстраторів, виготовлених китайською компанією Dahua, які використовуються в системах камер відеоспостереження по всьому світу. Серед інших поширених паролів також виявили 1001chin і tazZ @23495859 – заводські паролі для багатьох пристроїв, наприклад роутерів.

Переважна більшість виявлених в F-Secure атак відбувалися від ботів або вірусів, які сканували IP-адреси. Такі спроби злому можуть виходити від будь-якого девайса, підключеного до інтернету, включаючи комп’ютери і навіть «розумні» зубні щітки та інші пристрої з інтернету.

Фахівці рекомендують замислюватися над безпекою всіх своїх гаджетів не тільки великим компаніям, але і рядовим користувачам. Багато людей забувають поміняти стандартні заводські настройки після покупки. Також для багатьох пристроїв можна скинути пароль за замовчуванням – це ускладнить потенційному зломщикові завдання по підбору. Не варто забувати і про двофакторну аутентифікацію і постійне оновлення ПЗ.

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Джерело Itsider.