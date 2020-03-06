Перехід Києва на е-квиток: де в метро поповнити Kyiv Smart Card чи купити QR-квиток



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У 63 вестибюлях метро вже підключено 191 термінал самообслуговування

На сьогодні у касах метрополітену на всіх станціях можна придбати і поповнити Kyiv Smart Card або купити одноразовий QR-квиток для оплати проїзду. Про це повідомили у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації.

У 63 вестибюлях метро вже підключено 191 термінал самообслуговування із функціоналом купівлі, поповнення Kyiv Smart Card та купівлі одноразового QR-квитка.

Найближчим часом відбудеться підключення автоматів на станціях:

«Святошин»;

«Нивки»;

«Театральна»;

«Арсенальна»;

«Дніпро»;

«Гідропарк»;

«Контрактова площа»;

«Кловська».

Нагадаємо, що можна придбати QR-квиток не тільки в роздрукованому, а і в електронному вигляді, тобто згенерувати на екрані смартфону. За допомогою QR-квитка можна здійснити разову поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері або міській електричці. Термін дії QR-квитка – 15 діб.

Читайте детальніше про те, як придбати та скористатися QR-квитком для разової поїздки у громадському транспорті.

Якщо ви постійний користувач громадського транспорту, доречніше придбати Kyiv Smart Card, яка при поповненні на 50 поїздок дає можливість заощадити 1,5 грн на кожній. Картка також працює в усіх видах громадського транспорту.

Її можна поповнити у додатку Kyiv Smart City, у касах на станціях метро, в особистому кабінеті киянина, в автоматах самообслуговування у вестибюлі метро, у фунікулері, на станціях швидкісного трамваю, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, Приват 24 за допомогою чат ботів KyivPayBot і KyivMetroBot у Telegram та Facebook.

Для забезпечення підтримки пасажирів створено портал transport.kyivcity.gov.ua, сторінку Kyiv Smart Card у Facebook, сall-центр: (044) 366 55 55, що працює у режимі 24/7, та команду техпідтримки для оперативного реагування на звернення пасажирів.

Нагадаємо, із 1 квітня цього року громадський транспорт Києва переходить на електронний квиток.

Як повідомлялося, для школярів у тестовому режимі запрацювали електронні учнівські квитки, за якими проїзд здійснюється безоплатно.

Крім того, розпочався випуск студентських е-квитків.