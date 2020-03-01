Оновлення Android зламало смартфони Xiaomi



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Смартфони Xiaomi Mi 8 перестали відображати робочий стіл після установки оновлення Android.

Власники апарату Xiaomi помітили, що пристрій не може завантажити робочий стіл після оновлення на Android 10. І те, що трапилося звинувачують фірмову оболонку MIUI 11, яка поставляється разом з актуальним оновленням Android.

Журналісти протестували останню версію ОС на смартфоні Xiaomi Mi 8 і зіткнулися з аналогічною проблемою. За словами iXBT, робочий стіл «ламається» через пару годин використання оновленого програмного забезпечення. Журналісти помітили, що проблему неможливо вирішити перезавантаженням або скиданням апарату до заводських налаштувань, так як система відмовляється приймати актуальний пароль. При цьому в цілому Mi 8 продовжує працювати: наприклад, приймати дзвінки і SMS і запускати додатки.

За допомогою читачів видання з’ясувало, що баг, швидше за все, стосується конкретного пристрою, так як власники інших смартфонів Xiaomi не скаржаться на зникнення робочого столу. Щоб позбутися від помилки, потрібно зайти в налаштування програми «Робочий стіл MIUI» і видалити оновлення. Xiaomi поки що не відреагувала на проблему.

Користувачі смартфонів Xiaomi вже скаржилися на оновлення Android 10. Зокрема, в кінці січня власники Xiaomi Mi 9T заявили, що після установки актуальною системи час автономної роботи їх девайсів сильно скоротилося. Тоді власникам апаратів порадили відкотити смартфон до заводських налаштувань.

Xiaomi Mi 8 був представлений в червні 2018 року, спочатку апарат поставлявся з ОС Android 8.1. Актуальне оновлення Android 10 повинні отримати або вже отримали смартфони Mi Mix 2S, Mi Mix 3, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition, Pocophone F1.

Джерело Itsider.