Коли з’явиться перший 5G-смартфон Nokia

Nokia назвала дату презентації свого першого 5G-смартфона

Директор з продуктів HMD Global, Юхо Сарвікас, оголосив у твіттері нову дату презентації першого смартфона Nokia з підтримкою мереж 5G.

Спочатку Nokia планувала провести захід 23 лютого, але через скасування MWC в Барселоні його довелося відкласти. Тепер стало відомо, що Nokia представить нові гаджети 19 березня в Лондоні.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6