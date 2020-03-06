  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Девайси

    Коли з’явиться перший 5G-смартфон Nokia

    • Розсилка
    Nokia - Коли з’явиться перший 5G-смартфон Nokia
    Nokia

    Nokia назвала дату презентації свого першого 5G-смартфона

    Директор з продуктів HMD Global, Юхо Сарвікас, оголосив у твіттері нову дату презентації першого смартфона Nokia з підтримкою мереж 5G.

    Спочатку Nokia планувала провести захід 23 лютого, але через скасування MWC в Барселоні його довелося відкласти. Тепер стало відомо, що Nokia представить нові гаджети 19 березня в Лондоні.

    Очікується, що компанія представить свій перший смартфон з підтримкою 5G – Nokia 8.2. Також, вона може випустити телефони середнього рівня і бюджетні пристрої. Крім цього, в Мережі ходять чутки, що Nokia відродить ще один ретро-телефон – Nokia 5310 Xpress Music.

    Джерело: Tehnofan.

    смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ