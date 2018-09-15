Facebook почав перевіряти правдивість фото і відео за допомогою штучного інтелекту



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Раніше фактчекінг виконувався людьми та стосувався тільки текстових повідомлень

Соцмережа Facebook почала перевіряти фотографії та відео на правдивість за допомоги штучного інтелекту.

Про це повідомляється в корпоративному блозі Facebook.

За словами представників компанії, раніше фактчекінг виконувався людьми та стосувався тільки текстових повідомлень.

Відтак компанія розробила алгоритм на основі нейромережі та системи оптичного розпізнавання тексту, що здатний виявляти потенційні фейки. Зокрема розпізнавання тексту використовується для аналізу метаданих медіафайлів, що містять інформацію про дату створення файлу, геолокацію, автора тощо. До того ж система братиме до уваги скарги користувачів соцмережі.

Відібраний алгоритмом контент відправлятимуть незалежним партнерам Facebook, що спеціалізуються на фактчекінгу.

Раніше в Facebook заявили, що подібна технологія також виявлятиме образливі меми.

Нейромережа розпізнає декілька мов, але основна частина даних, що використовувалися при навчанні, містить написи латиніцею.

За словами розробників технології, можливість розпізнавання тексту на зображеннях і відео допоможе компанії ефективніше боротися з агресивними висловлюваннями і забороненим контентом.