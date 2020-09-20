Путін відповів на звинувачення Трампа у крадіжці технологій гіперзвукової ракети



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Російська ракета «Авангард»

За версією президента США, Росія викрала інформацію щодо гіперзвукових ракет за часів Обами

Президент Росії Володимир Путін відкинув звинувачення глави Білого дому Дональда Трампа у крадіжці у США технологій для виробництва гіперзвукової зброї.

Про це повідомляє DW.

Відповідну заяву Путін зробив у відповідь на звинувачення Трампа про крадіжку Росією інформації про гіперзвукову зброю в адміністрації його попередника Барака Обами.

За словами очільника Кремля, роботи зі створення такої зброї ведуться з 2004 року, а Вашингтон сам змусив РФ почати масштабні розробки в області гіперзвукових ракет після виходу у 2002 році з договору по протиракетній обороні (ПРО).

«Ми повинні були створити цю зброю у відповідь на розгортання США системи стратегічної ПРО, яка в перспективі була б здатна фактично нейтралізувати, обнулити весь наш ядерний потенціал», – сказав Путін.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Росії вдалося створити гіперзвукову ракету, бо вона скористалася інформацією, викраденою в адміністрації президента Барака Обами.

Також він вказав, що нова, створена Сполученими Штатами ракета, набагато швидше російської гіперзвукової ракети. «Ми створили найпотужнішу зброю, сконструйовану людством», – додав Трамп.