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    Технології

    Путін відповів на звинувачення Трампа у крадіжці технологій гіперзвукової ракети

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    <p>Російська ракета &laquo;Авангард&raquo;</p> - Путін відповів на звинувачення Трампа у крадіжці технологій гіперзвукової ракети

    Російська ракета «Авангард»

    За версією президента США, Росія викрала інформацію щодо гіперзвукових ракет за часів Обами

    Президент Росії Володимир Путін відкинув звинувачення глави Білого дому Дональда Трампа у крадіжці у США технологій для виробництва гіперзвукової зброї.

    Про це повідомляє DW.

    Відповідну заяву Путін зробив у відповідь на звинувачення Трампа про крадіжку Росією інформації про гіперзвукову зброю в адміністрації його попередника Барака Обами.

    За словами очільника Кремля, роботи зі створення такої зброї ведуться з 2004 року, а Вашингтон сам змусив РФ почати масштабні розробки в області гіперзвукових ракет після виходу у 2002 році з договору по протиракетній обороні (ПРО).

    «Ми повинні були створити цю зброю у відповідь на розгортання США системи стратегічної ПРО, яка в перспективі була б здатна фактично нейтралізувати, обнулити весь наш ядерний потенціал», – сказав Путін.

    Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Росії вдалося створити гіперзвукову ракету, бо вона скористалася інформацією, викраденою в адміністрації президента Барака Обами.

    Також він вказав, що нова, створена Сполученими Штатами ракета, набагато швидше російської гіперзвукової ракети. «Ми створили найпотужнішу зброю, сконструйовану людством», – додав Трамп.

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