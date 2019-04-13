Google і Huawei досягли попередньої домовленості з власниками смартфона Nexus 6P



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Суд щодо проблем в роботі смартфонів Nexus 6P триває вже два роки

Компанії Google і Huawei досягли попередньої домовленості в питанні врегулювання колективного позову від власників смартфона Nexus 6P, повідомляє The Verge.

Користувачі цього пристрою стверджують, що на їх смартфонах виникла проблема в роботі, яка приводила до циклічних перезавантажень в результаті випадкового відключення апаратів незалежно від рівня заряду батареї.

Якщо суд ухвалить погоджене врегулювання на наступному слуханні (заплановано 9 травня), користувачі Nexus 6P в США, які придбали пристрій 25 вересня 2015 року або після цієї дати, будуть мати право вимагати відшкодування.

У нинішній пропозиції на врегулювання пропонується виплатити компенсацію в сумі $400 власникам проблемних смартфонів Nexus 6P, які раніше не отримували інших компенсацій. Але якщо смартфон раніше був замінений на модель Pixel XL за умовами попередньої програми гарантійного обміну, то сума виплати складе всього $10.

Ті користувачі, які нададуть належну документацію про помилку, отримають більшу суму компенсаційних виплат. Однак ті люди, які таку документацію надати не зможуть, отримають компенсацію в сумі до $ 75.

У документі розписані докладні умови подачі претензії і пояснюється весь процес отримання компенсації. Цей документ вступить в силу після схвалення суду. Загальна сума компенсацій складе близько $9,75 млн.

Цей судовий розгляд було ініційовано в квітні 2017 року. У позові стверджувалося, що компанія Google, яка укладала контракти на розробку і виробництво своїх попередніх Android-смартфонів зі сторонніми компаніями, і Huawei, яка стала одним з виконавців такого контракту, порушили умови гарантійного обслуговування на пристрій, оскільки компанії знали про цю проблему, але не реагували належним чином для усунення помилки.

Позивачі також заявили, що компанії продовжували продавати несправні пристрої, не визнаючи проблему.

Нагадаємо, компанією LG з початку 2018 року виплачувала споживачам по $425 за кожен проблемний пристрій або пропонувала $700 у вигляді знижки. Причиною для виплат став колективний позов власників смартфонів G4, V10, V20, Nexus 5X і G5, які зіткнулися з проблемою циклічного перезавантаження апаратів.