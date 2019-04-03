Google припинив продаж двох популярних смартфонів
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Смартфон Google Pixel 2
Google випустив Pixel 2 та Pixel 2 XL у жовтні 2017 року
Компанія Google припинила продаж смартфонів Pixel 2 та Pixel 2 XL. Тепер при спробі обрати один з цих смартфонів в онлайн-магазині компанії користувачів перекидає на сторінку новішої моделі Pixel 3.
Про це пише The Verge.
Смартфони Pixel 2 та Pixel 2 XL ще є у наявності у інших офіційних рітейлерів, але не всі кольори та версії залишились у доступі.
Google випустив Pixel 2 та Pixel 2 XL у жовтні 2017 року.
Раніше Єврокомісія втретє оштрафувала Google за порушення антимонопольних правил.
Також Google зробив додаток для людей з порушеннями зору, який розпізнає об'єкти навколо.
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