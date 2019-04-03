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    Технології

    Google припинив продаж двох популярних смартфонів

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    <p>Смартфон Google Pixel 2</p> - Google припинив продаж двох популярних смартфонів

    Смартфон Google Pixel 2

    Google випустив Pixel 2 та Pixel 2 XL у жовтні 2017 року

    Компанія Google припинила продаж смартфонів Pixel 2 та Pixel 2 XL. Тепер при спробі обрати один з цих смартфонів в онлайн-магазині компанії користувачів перекидає на сторінку новішої моделі Pixel 3.

    Про це пише The Verge.

    Смартфони Pixel 2 та Pixel 2 XL ще є у наявності у інших офіційних рітейлерів, але не всі кольори та версії залишились у доступі.

    Google випустив Pixel 2 та Pixel 2 XL у жовтні 2017 року.

    Раніше Єврокомісія втретє оштрафувала Google за порушення антимонопольних правил.

    Також Google зробив додаток для людей з порушеннями зору, який розпізнає об'єкти навколо.

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