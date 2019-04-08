Собівартість камер нових iPhone значно менша, ніж у Samsung та Huawei



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Експерти підрахували вартість фотомодулів у топових флагманів і були здивовані

Смартфони iPhone XS і XS Max з моменту виходу в продаж займають лідируючі позиції в рейтингах кращих смартфонів не лише за швидкістю, але і за якістю фотокамер. Але експерти засумнівалися в цінності фотокамер цих мобільних апаратів. Дослідницька компанія розібралася в тому, скільки коштують камери у лідируючих флагманів.

Згідно з даними PhoneArena, Apple закуповує камери iPhone XS і XS Max по 34,50 долара за одиницю, в той час як система камер лінійки Samsung Galaxy S10 коштує 44 долара за одиницю, а остання модель P30 Pro від Huawei отримала найдосконаліший фотомодуль за ціною 56 доларів за комплект з чотирьох задніх камер. Виходить, що Samsung і Huawei переплачують, на відміну від Apple, в 1,4 і 1,9 рази відповідно.

Слід сказати, що якість фото, хоч і залежить від обладнання, також багато в чому пов'язана з програмним забезпеченням і алгоритмами обробки зображення (Pixel 3 – тому приклад). Однак, витрати на ПЗ не враховані в наведених вище цифрах.

Також дослідники встановили, що дисплей Huawei P30 Pro коштує близько 110 доларів, а останнього iPhone XS Max – близько 120 доларів. При цьому Super AMOLED дисплей Galaxy S10+ є найдорожчим з усіх сучасних смартфонів з оціночною вартістю в 125 доларів.

При цьому за націнкою на конкретний пристрій три топових виробники фактично зрівнялися: для iPhone вона приблизно дорівнює 60%, для Galaxy S10+ – 57%, а Huawei P30 Pro – 65%. Також в звіті повідомляється, що Apple не планує випускати iPhone з підтримкою 5G в 2019 році, в той час як Samsung вже випустила, а Huawei планує продавати свій мобільний пристрій з підтримкою нової мобільного зв'язку найближчим часом.