Користувачі Facebook зібрали понад $2 млн для постраждалих від силовиків білорусів



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Зібрані кошти підуть на допомогу постраждалим у мирних мітингах в Білорусі Фото ЕРА

Лише на сторінці Support for Belarus в Facebook майже 57 тисяч людей зібрали понад $2,2 мільйона

Користувачі соцмережі Facebook зібрали понад $2 млн на підтримку білорусів, які зазнали знущань з боку силовиків під час мітингів у країні на тлі виборів президента. Про це інформує Facebook-сторінка для збору коштів.

Лише на сторінці Support for Belarus в Facebook майже 57 тисяч людей зібрали понад $2,2 мільйона.

Координатор ініціативи Олексій Леончік раніше повідомляв, що зібрані кошти підуть на допомогу постраждалим у мирних мітингах в Білорусі.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.