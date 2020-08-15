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    Користувачі Facebook зібрали понад $2 млн для постраждалих від силовиків білорусів

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    Зібрані кошти підуть на допомогу постраждалим у мирних мітингах в Білорусі - Користувачі Facebook зібрали понад $2 млн для постраждалих від силовиків білорусів
    Зібрані кошти підуть на допомогу постраждалим у мирних мітингах в Білорусі
    Фото ЕРА

    Лише на сторінці Support for Belarus в Facebook майже 57 тисяч людей зібрали понад $2,2 мільйона

    Користувачі соцмережі Facebook зібрали понад $2 млн на підтримку білорусів, які зазнали знущань з боку силовиків під час мітингів у країні на тлі виборів президента. Про це інформує Facebook-сторінка для збору коштів.

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    Лише на сторінці Support for Belarus в Facebook майже 57 тисяч людей зібрали понад $2,2 мільйона.

    Координатор ініціативи Олексій Леончік раніше повідомляв, що зібрані кошти підуть на допомогу постраждалим у мирних мітингах в Білорусі.

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

    Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

    ЦВК Білорусь протест Facebook
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