Як Apple заробляє на власниках iPhone



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Творець месенджера Telegram назвав власникам iPhone сім причин для хвилювання

Розробник Telegram оприлюднив сім способів

Творець месенджера Telegram Павло Дуров попередив власників iPhone про те, чому їх повинна хвилювати політика компанії Apple, згідно з якою розробники додатків для AppStore повинні платити 30-процентну комісію.

Пост він опублікував в своєму Telegram-каналі.

Дуров назвав сім причин, за якими користувачі смартфонів від Apple повинні бути стурбовані «податком», який накладає корпорація. По-перше, це збільшує вартість самих додатків.

«Не дивлячись на те що при покупці телефону Apple вже взяла з Вас на кілька сотень доларів більше, ніж його собівартість, ви платите їй додатковий податок за кожен додаток», — заявив творець Telegram.

По-друге, Apple цензурує додатки в App Store, щоб забезпечити собі повний контроль, який необхідний для збору комісії. За словами Дурова, Apple приховує від користувачів деякий контент і забороняє розробникам говорити про це.

«Ймовірно, співробітники компанії розуміють, як дивно виглядають з боку їх спроби глобальної цензури: уявіть собі веб-браузер, який вирішує, сайти якої тематики Вам можна переглядати», — пояснив Дуров.

Крім того, творець Telegram пов'язав бажання корпорації збирати «податок» зі зниженням рівня конфіденційності користувачів. На його думку, користувачі Apple-акаунтів платять своєю особистою інформацією за жадібність корпорації, тому що дії власників iPhone можна відстежувати через їх обліковий запис, а кінцева мета компанії — «продавити податок в 30 відсотків».

По-четверте, Дуров викрив модераторів Apple в неефективності, через що користувачі отримують оновлення для додатків з серйозною затримкою. Як п'ятий фактор він наголосив на тому, що через комісії компанії в світі стає менше додатків: розробники не можуть себе забезпечити, тому що крім відрахувань Apple вони також змушені платити податки, зарплати, витрачатися на розробку, обладнання та маркетинг.

Шостою проблемою Дуров назвав збільшення кількості реклами.

«Політика Apple економічно підштовхує всю інтернет-індустрію до продажу даних і уваги користувачів замість використання інших, більш прийнятних з точки зору захисту конфіденційності бізнес-моделей», — зауважив він.

Сьомим фактором, на думку Дурова, є те, що позиція Apple призводить до зниження якості додатків.

«Мільярди доларів, які розробники віддають в Apple, могли б йти на підвищення якості популярних додатків», — зазначив творець Telegram.

«Все це звучить настільки кричуще, що, здавалося б, така 30-процентна данина не може існувати довго. Але ситуація зберігається вже близько 10 років», — підкреслив Дуров.

До слова, Європейський суд загальної юрисдикції анулював рішення Європейської комісії, яка в 2016 році зобов’язала американську корпорацію Apple доплатити Ірландії 13 млрд євро ($14,8 млрд) податків.