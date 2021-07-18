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    Google змінив дизайн своїх смайлів

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    Google змінив дизайн своїх смайлів

    Смайлики можна буде використовувати на інших платформах Google, включаючи Android, Gmail, Chat, Chrome OS і YouTube

    Google змінив дизайн своїх емодзі, зробивши їх більш універсальними, доступними та автентичними Про це повідомляється на сайті Google.

    Зокрема, емодзі «пиріг», який наразі виглядає як класичний американський гарбузовий пиріг і більше підходить для жителів США, після оновлення на території Великої Британії буде більш нейтральним.

    А емодзі «бікіні» більше не виглядатиме так, начебто купальник одягли на невидиму людину.

    Зазначається, що всі ці смайлики можна буде використовувати на інших платформах Google, включаючи Android, Gmail, Chat, Chrome OS і YouTube.

    Теги: Google YouTube Android Chrome
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    Google змінив дизайн своїх смайлів