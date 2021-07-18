Google змінив дизайн своїх смайлів

Смайлики можна буде використовувати на інших платформах Google, включаючи Android, Gmail, Chat, Chrome OS і YouTube

Google змінив дизайн своїх емодзі, зробивши їх більш універсальними, доступними та автентичними Про це повідомляється на сайті Google.

Зокрема, емодзі «пиріг», який наразі виглядає як класичний американський гарбузовий пиріг і більше підходить для жителів США, після оновлення на території Великої Британії буде більш нейтральним.

А емодзі «бікіні» більше не виглядатиме так, начебто купальник одягли на невидиму людину.

Зазначається, що всі ці смайлики можна буде використовувати на інших платформах Google, включаючи Android, Gmail, Chat, Chrome OS і YouTube.