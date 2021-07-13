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    Аналог TikTok: в Україні тепер доступний сервіс YouTube Shorts

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    В Україні тепер доступний сервіс Shorts &mdash; аналог TikTok від YouTube - Аналог TikTok: в Україні тепер доступний сервіс YouTube Shorts
    В Україні тепер доступний сервіс Shorts — аналог TikTok від YouTube
    Фото: скріншот

    Для перегляду наразі доступно чимало англомовних та російськомовних роликів

    Платформа для коротких відеороликів YouTube Shorts запрацювала в Україні. Однак поки відео можна тільки переглядати.

    На початку року компанія запустила новий формат на платформі – YouTube Shorts. Інтерфейс та формат нагадують популярний додаток TikTok: відео вертикальні, стрічка з роликами безкінечна, праворуч – панель з лайками і коментарями.

    З 18 березня ця функція стала доступною у США. Тепер, як повідомляється на сайті довідника YouTube, функція Shorts, хоча все ще перебуває на етапі бета-тестування, стала доступною для користувачів з усіх країн.

    Щоправда, створювати і завантажувати ролики у цьому форматі все ще можуть не всі. Користувачі з України такої можливості ще не отримали.

    Для перегляду наразі доступно чимало англомовних та російськомовних роликів. Чимало відео завантажені з TikTok.

    Теги: США соціальні мережі YouTube TikTok
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    Аналог TikTok: в Україні тепер доступний сервіс YouTube Shorts