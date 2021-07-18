В Google з’явиться нова функція

Додаток Google також автоматично буде видаляти ваші пошукові історії кожні три, 18 або 36 місяців, якщо ви оберете відповідне налаштування

Компанія Google оголосила про запуск нової функції. Для захисту особистої інформації й інтересів користувачі зможуть використати опцію, яка автоматично видалятиме історію пошуку кожні 15 хвилин. Про це повідомило видання The Indian Express.

Так, сторонні не зможуть дізнатися, що користувач шукав в мережі та чим цікавиться.

Сама функція корисна у випадках, коли ви ділитеся своїм пристроєм з іншими людьми та не хочете переходити в налаштування, щоб вручну видаляти історію пошуку.

Додаток Google також автоматично буде видаляти ваші пошукові історії кожні три, 18 або 36 місяців, якщо ви оберете відповідне налаштування.

Уперше цю функцію представили під час презентації Google I/O 2021 року, за короткий термін розробникам вдалося доопрацювати опцію і зробити її доступною всім користувачам. Очікується, що можливість в автоматичному режимі видаляти історію пошуку кожні 15 хвилин для пристроїв з Android з’явиться в кінці 2021 року. На першому ж етапі впровадження опція доступна тільки для користувачів iOS.

У компанії зазначають, що нововведення дозволить зберегти таємницю приватного життя, а браузер буде працювати коректно, якщо історія пошуку буде очищатися регулярно.