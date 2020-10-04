Індія випробувала надзвукову балістичну ракету



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Запуск балістичної ракети малої дальності «Шаур’я»

Ракета може з високою точністю завдавати ударів по цілях на відстані до 800 кілометрів

Організація оборонних досліджень і розробок Індії провела успішні випробування нової модифікації надзвукової балістичної ракети малої дальності «Шаур’я», здатної нести різні види боєголовок, зокрема ядерну.

Як повідомляє в суботу, 3 жовтня, агентство ANI, випробування пройшли на полігоні в східному штаті Одіша.

Зазначено, що ракета може з високою точністю завдавати ударів по цілях на відстані до 800 кілометрів. Нова модифікація простіша в експлуатації і має меншу вагу. Тепер новий варіант цієї ракети може надійти на озброєння збройних сил Індії.

Це вже другі ракетні випробування, які пройшли в Індії за останній час. 30 вересня Індія провела успішні випробування надзвукової крилатої ракети BrahMos з розгінним блоком і планером індійського виробництва.

До слова, 3 жовтня NASA запустило у космос ракету Antares з українським ступенем.