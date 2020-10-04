  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Індія випробувала надзвукову балістичну ракету

    • Розсилка
    <p>Запуск балістичної ракети малої дальності &laquo;Шаур&rsquo;я&raquo;</p> - Індія випробувала надзвукову балістичну ракету

    Запуск балістичної ракети малої дальності «Шаур’я»

    Ракета може з високою точністю завдавати ударів по цілях на відстані до 800 кілометрів

    Організація оборонних досліджень і розробок Індії провела успішні випробування нової модифікації надзвукової балістичної ракети малої дальності «Шаур’я», здатної нести різні види боєголовок, зокрема ядерну.

    Як повідомляє в суботу, 3 жовтня, агентство ANI, випробування пройшли на полігоні в східному штаті Одіша.

    Зазначено, що ракета може з високою точністю завдавати ударів по цілях на відстані до 800 кілометрів. Нова модифікація простіша в експлуатації і має меншу вагу. Тепер новий варіант цієї ракети може надійти на озброєння збройних сил Індії.

    Це вже другі ракетні випробування, які пройшли в Індії за останній час. 30 вересня Індія провела успішні випробування надзвукової крилатої ракети BrahMos з розгінним блоком і планером індійського виробництва.

    До слова, 3 жовтня NASA запустило у космос ракету Antares з українським ступенем.

    військові навчання Індія ракета озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies