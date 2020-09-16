Палестинці ракетами обстріляли Ізраїль в момент підписання мирних угод



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Ракети були випущені в момент підписання в Вашингтоні угод про нормалізацію відносин між Ізраїлем, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном

Сирени, які попереджають про ракетний удар, лунали в містах Ашкелон та Ашдод, змусивши десятки тисяч жителів сховатися в бомбосховищах

Палестинська військові завдала авіаударів по території Ізраїлю в момент, коли в Вашингтоні відбувалася церемонія підписання домовленостей про встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем і Бахрейном та ОАЕ.

Про це повідомило в вівторок видання The Times of Israel.

«Ракети були випущені в момент підписання в Вашингтоні угод про нормалізацію відносин між Ізраїлем, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном», – зазначається в повідомленні.

Уточнюється, що сирени, які попереджають про ракетний удар, лунали в містах Ашкелон та Ашдод, змусивши десятки тисяч жителів сховатися в бомбосховищах.

Повідомлень про жертви не надходило, втім відомо про поранення щонайменше 10 людей в місті Ашдод.

Нагадаємо, 15 вересня в Білому домі відбулася історична церемонія підписання угод про нормалізацію дипломатичних відносин ОАЕ та Бахрейну з Ізраїлем.

Угода отримала назву Авраамский договір. Нетаньягу назвав цей день «поворотним моментом в історії, новим світанком світу».

Після підписання договору президент США Дональд Трамп вручив прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу символічний золотий ключ від Білого дому.

Раніше ЄС привітав намір встановлення дипломатичних відносин між Бахрейном та Ізраїлем.

Нагадаємо, 11 вересня президент США Дональд Трамп оголосив, що Бахрейн приєднався до Об’єднаних Арабських Еміратів і досягнув угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем.

До оголошення про угоду з ОАЕ в серпні Ізраїль не мав дипломатичних відносин з країнами Перської затоки.

Бахрейн став четвертою арабською країною на Близькому Сході, яка визнала Ізраїль з моменту його заснування в 1948 році.