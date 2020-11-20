Американська ракета Electron стартувала на орбіту з 30 супутниками

Ракета Electron стартувала на орбіту з 30 супутниками

Легка двоступенева ракета була запущена зі стартового майданчика компанії Rocket Lab на півострові Махія в Новій Зеландії

Американська ракета-носій Electron в п'ятницю, 20 листопада, стартувала на орбіту з групою з 30 приватних американських, французьких і новозеландських дослідних міні-супутників.

Про це повідомила компанія-оператор Rocket Lab.

Легка двоступенева ракета була запущена зі стартового майданчика компанії Rocket Lab на півострові Махія в Новій Зеландії.

В рамках місії, що отримала назву Return to Sender ( «Повернення до відправника»), перший ступінь ракети повинна буде після відділення від носія зробити за допомогою парашутної системи м'яку посадку в Тихому океані, де її підбере рятувальне судно.

Successful lift-off of 'Return To Sender'! pic.twitter.com/oDmTEZrCt4 — Rocket Lab (@RocketLab) November 20, 2020

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Ракета Electron аерокосмічної компанії Rocket Lab може виводити на низьку опорну орбіту до 250 кг вантажу