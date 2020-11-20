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    У світі

    Американська ракета Electron стартувала на орбіту з 30 супутниками

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    Ракета Electron стартувала на орбіту з 30 супутниками - Американська ракета Electron стартувала на орбіту з 30 супутниками
    Ракета Electron стартувала на орбіту з 30 супутниками
    Фото: twitter.com/RocketLab

    Легка двоступенева ракета була запущена зі стартового майданчика компанії Rocket Lab на півострові Махія в Новій Зеландії

    Американська ракета-носій Electron в п'ятницю, 20 листопада, стартувала на орбіту з групою з 30 приватних американських, французьких і новозеландських дослідних міні-супутників.

    Про це повідомила компанія-оператор Rocket Lab.

    Легка двоступенева ракета була запущена зі стартового майданчика компанії Rocket Lab на півострові Махія в Новій Зеландії.

    В рамках місії, що отримала назву Return to Sender ( «Повернення до відправника»), перший ступінь ракети повинна буде після відділення від носія зробити за допомогою парашутної системи м'яку посадку в Тихому океані, де її підбере рятувальне судно.

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    Ракета Electron аерокосмічної компанії Rocket Lab може виводити на низьку опорну орбіту до 250 кг вантажу

    Теги: Twitter ракета
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