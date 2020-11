SpaceX запустила у космос ракету зі супутником Sentinel-6

21 листопада о 19:17 за київським часом компанія Ілона Маска SpaceX запустила у космос ракету Falcon 9 з новітнім супутником дистанційного зондування Землі Sentinel-6 Michael Freilich. Про це компанія повідомила у Twitter.

Ракета стартувала у Каліфорнії з майданчика на базі ВПС США Ванденберг.

Sentinel-6 – це шостий супутник, який запустили в рамках європейської програми Copernicus. Її мета – створити сімейства космічних апаратів, які будуть проводити регулярні спостереження за поверхнею Землі.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 4 pic.twitter.com/eDrI5HSXaJ