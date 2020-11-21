SpaceX запустила у космос ракету зі супутником Sentinel-6

Sentinel-6 щонайменше до 2030 року буде вимірювати c високою точністю зміни топографії океану

Супутник буде спостерігати за рівнем Світового океану

21 листопада о 19:17 за київським часом компанія Ілона Маска SpaceX запустила у космос ракету Falcon 9 з новітнім супутником дистанційного зондування Землі Sentinel-6 Michael Freilich. Про це компанія повідомила у Twitter.

Ракета стартувала у Каліфорнії з майданчика на базі ВПС США Ванденберг.

Sentinel-6 – це шостий супутник, який запустили в рамках європейської програми Copernicus. Її мета – створити сімейства космічних апаратів, які будуть проводити регулярні спостереження за поверхнею Землі.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 4 pic.twitter.com/eDrI5HSXaJ — SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020

Naked Science повідомляє, що апарат Sentinel-6 призначений для спостережень за рівнем Світового океану з дуже високою точністю – це дозволить краще зрозуміти, як глобальне потепління впливає на океани, погоду і берегові лінії.

Sentinel-6 щонайменше до 2030 року буде вимірювати c високою точністю зміни топографії океану (в тому числі річок і озер). Його дані допоможуть відстежити формування ураганів та передбачити в режимі, близькому до реального часу, напрямок, куди можуть піти шторми. Це критично важливо для адаптації прибережних районів і малих островів.