Space X перенесла запуск нової партії супутників Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX через несприятливі погодні умови перенесла на добу запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з 16-й партією з 60 міні-супутників Starlink.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Запуск чергової партії з інтернет-супутниками Starlink тепер планується здійснити 23 листопада о 21:34 за часом Східного узбережжя США (24 листопада в 4:34 за київським часом).

SpaceX уточнила, що ракета Falcon-9 справна, команда скористається додатковим часом для завершення аналізу даних і буде стежити за відновленням погоди.

Standing down from today’s launch of Starlink. Rocket and payload are healthy; teams will use additional time to complete data reviews and are now working toward backup opportunity on Monday, November 23 at 9:34 p.m. but keeping an eye on recovery weather