Space X перенесла запуск нової партії супутників Starlink

Запуск чергової партії з інтернет-супутниками Starlink тепер планується здійснити 23 листопада

Компанія Ілона Маска SpaceX через несприятливі погодні умови перенесла на добу запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з 16-й партією з 60 міні-супутників Starlink.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Запуск чергової партії з інтернет-супутниками Starlink тепер планується здійснити 23 листопада о 21:34 за часом Східного узбережжя США (24 листопада в 4:34 за київським часом).

SpaceX уточнила, що ракета Falcon-9 справна, команда скористається додатковим часом для завершення аналізу даних і буде стежити за відновленням погоди.

Standing down from today’s launch of Starlink. Rocket and payload are healthy; teams will use additional time to complete data reviews and are now working toward backup opportunity on Monday, November 23 at 9:34 p.m. but keeping an eye on recovery weather — SpaceX (@SpaceX) November 23, 2020

SpaceX анонсувала програму забезпечення глобального доступу до інтернету Starlink в 2015 році. Вона передбачає запуск близько 12 тисяч супутників: 4425 апаратів на висоту від 1,1 до 1,3 тисячі кілометрів і 7518 на висоту від 335 до 346 кілометрів. Заявлена пропускна здатність системи складе один гігабіт на секунду на одного користувача.

Нагадаємо, у серпні в мережі з’явились перші результати тестів супутникового інтернету Starlink. У SpaceX обіцяли, що після повного запуску мережі швидкість інтернету досягатиме до 1 гігабайта на секунду із затримкою 25-35 мс. Експерти оцінювали, що супутниковий інтернет від Ілона Маска коштуватиме близько 100 доларів на місяць. Багато коментаторів зазначили, що зараз вони платять 150 доларів за тариф зі швидкістю 10 Мбіт/с (віддача – 1 Мбіт/с), тому вони з нетерпінням очікують на запуск Starlink.