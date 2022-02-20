Скільки коштує екскурсія в космос: Virgin Galactic відкрила продаж квитків

Усі охочі можуть придбати можливість вирушити в космічну мандрівку

Нещодавно стартував продаж квитків на космічні польоти від компанії мільярдера Річарда Бренсона. Virgin Galactic продасть 1 тис. квитків за $450 тис. кожен. Для броні потрібно внести депозит $150 тис.

Virgin Galactic оголосила, що продаж квитків на туристичні суборбітальні космічні польоти відкрився для широкої публіки. Про це повідомляє сайт компанії.

Наразі вже доступна можливість здійснити одне з перших бронювань на офіційному сайті компанії. Квиток коштуватиме $450 тис. Щоб забронювати квиток у космос, необхідно внести депозит у розмірі $150 тис. Решту сплати можна зробити перед польотом.

«Ми плануємо залучити наших перших тисячу клієнтів до початку комерційного обслуговування наприкінці цього року, що забезпечить неймовірно міцну основу, оскільки ми розпочинаємо регулярні операції та розширюємо наш флот», – розповіли у компанії.

Під час підготовки до польоту астронавти житимуть у готелі. Безпосередньо космічний політ астронавтів триватиме 90 хвилин. У нього включені повітряний запуск та прискорення до трьох махів у космос. Сам політ стартує з космодрому «Америка» у Нью-Мексико.

Нагадаємо, раніше Virgin Galactic розігрували два квитки в космос.

Як відомо, торік 11 липня в США відбувся запуск ракетоплана VSS Unity з 70-річним мільярдером Бренсоном на борту.

Як повідомлялося раніше, Virgin Galactic – перша у світі публічна компанія у сфері космічного туризму. У листопаді 2020 року компанія анонсувала, що в кінці першого кварталу 2021 року у космос на кораблі відправиться засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, після чого вони запустять продаж квитків.