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    Путін пообіцяв запустити білоруських дипломатів у космос

    Володимир Путін хоче запустити білорусів у космос на російському космольоті - Путін пообіцяв запустити білоруських дипломатів у космос
    Володимир Путін хоче запустити білорусів у космос на російському космольоті
    фото з відкритих джерел

    Стверджує, що це буде новою перемогою РФ в освоєнні космосу

    Президент РФ Володимир Путін доручив «Роскосмосу» зайнятися організацією польоту в космос представників Білорусії на космічному кораблі РФ.

    Про це очільник країни-агресорки заявив у вівторок, 12 квітня, коли прибув до Благовєщенська, щоб зустрітися із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

    «Упевнений, що це стане новою важливою віхою нашої співпраці в освоєнні та вивченні космосу», − сказав Путін.

    Зауважимо, що космодром «Восточний», під час відвідин якого Путін і зроби відповідну заяву, уже кілька років не можуть добудувати та привести у робочий стан.

    Нагадаємо, раніше президент РФ також висловив кілька безглуздих заяв щодо війни з Україною.

    Зокрема, Володимир Путін упевнений, що російська армія в Україні демонструє найвищий рівень професійності.

    Теги: Білорусь росія путін космос
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    Путін пообіцяв запустити білоруських дипломатів у космос