Путін пообіцяв запустити білоруських дипломатів у космос

Володимир Путін хоче запустити білорусів у космос на російському космольоті

Стверджує, що це буде новою перемогою РФ в освоєнні космосу

Президент РФ Володимир Путін доручив «Роскосмосу» зайнятися організацією польоту в космос представників Білорусії на космічному кораблі РФ.

Про це очільник країни-агресорки заявив у вівторок, 12 квітня, коли прибув до Благовєщенська, щоб зустрітися із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

«Упевнений, що це стане новою важливою віхою нашої співпраці в освоєнні та вивченні космосу», − сказав Путін.

Зауважимо, що космодром «Восточний», під час відвідин якого Путін і зроби відповідну заяву, уже кілька років не можуть добудувати та привести у робочий стан.

Нагадаємо, раніше президент РФ також висловив кілька безглуздих заяв щодо війни з Україною.

Зокрема, Володимир Путін упевнений, що російська армія в Україні демонструє найвищий рівень професійності.