Китайський телескоп зробив знімок корони Сонця

До винаходу коронаграфа вчені могли спостерігати верхні шари Сонця лише під час щорічного повного сонячного затемнення

Дослідники змогли зробити кілька світлин, проте оприлюднили лише одну з них

Науковці Китайської академії наук завдяки коронографу змогли зробити фотографію сонячної корони.

Про це повідомляє Xinhua.

Коронограф з 50-міліметровим калібром розташований на 4 800-метровій горі у провінції Сичуань, що на південному заході Китаю.

«До винаходу коронаграфа вчені могли спостерігати верхні шари Сонця лише під час щорічного повного сонячного затемнення, коли тінь Місяця прикриває яскраві центральні шари Сонця і дозволяє з'явитися його тьмянішій короні», – зазначив керівник проєкту Лін Хун.

Він додав, що коронаграф імітує це природне явище за допомогою кругової маски, яка знаходиться всередині телескопа та блокує яскраве світло Сонця.

Зазначається, що дослідники змогли 27 лютого цього року зробити кілька світлин. Проте зараз науковці оприлюднили лише одну з них.

Вчені планують встановити коронаграф на повітряній кулі, яка може піднятися на висоту від 20 до 100 км від Землі для спостереження та вивчення структури магнітного поля і розподілу плазми в сонячній короні в серпні та вересні цього року.

До слова, минулого тижня Китай запустив у космос ракету нового покоління.