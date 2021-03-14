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    SpaceX успішно вивела на орбіту ракету із 60 супутниками Starlink (відео)

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    Під час сьогоднішнього запуску було поставлено рекорд з повернення ракети-носія - SpaceX успішно вивела на орбіту ракету із 60 супутниками Starlink (відео)

    Під час сьогоднішнього запуску було поставлено рекорд з повернення ракети-носія

    Фото: SpaceX

    Перша ступінь ракети Falcon 9 успішно приземлилася вже у девʼятий раз

    Компанія SpaceX запустила на орбіту важку ракету-носій Falcon 9 з 60 мікросупутниками для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink. Відео запуску опубліковано в Twitter SpaceX. Запуск пройшов в 6:01 за часом Східного узбережжя США (13:01 за київським часом) з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

    Перша ступінь ракети успішно приземлилася на автоматичну морську платформу Of Course I Still Love You, яка знаходиться в Атлантиці в приблизно в 630 км від космодрому. Таким чином, був поставлений новий рекорд з повернення: американська компанія вперше в світі використовувала першу ступінь девʼять разів поспіль.

    Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет за рахунок розгортання на орбіті великої кількості малих апаратів масою до 500 кг.

    У травні 2019 року в космос були виведені перші 60 мікросупутників, зараз орбітальне угруповання SpaceX налічує понад тисячу апаратів. У планах компанії – розгорнути угруповання з 12 тис. Космічних апаратів, а потім збільшити її до 30 тис., і забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

    Нагадаємо, 4 березня, засновник SpaceX Ілон Маск ніяк не відреагував на вибух корабля Starship в кінці випробування. У той же час він відзначив вдалу посадку.

    До слова, SpaceX скасувала запуск ракети-носія за півтори хвилини до старту.

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    Теги: вибух США інтернет космос рекорд Ілон Маск SpaceX Falcon
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