SpaceX успішно вивела на орбіту ракету із 60 супутниками Starlink (відео)

Перша ступінь ракети Falcon 9 успішно приземлилася вже у девʼятий раз

Компанія SpaceX запустила на орбіту важку ракету-носій Falcon 9 з 60 мікросупутниками для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink. Відео запуску опубліковано в Twitter SpaceX. Запуск пройшов в 6:01 за часом Східного узбережжя США (13:01 за київським часом) з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Перша ступінь ракети успішно приземлилася на автоматичну морську платформу Of Course I Still Love You, яка знаходиться в Атлантиці в приблизно в 630 км від космодрому. Таким чином, був поставлений новий рекорд з повернення: американська компанія вперше в світі використовувала першу ступінь девʼять разів поспіль.

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет за рахунок розгортання на орбіті великої кількості малих апаратів масою до 500 кг.

У травні 2019 року в космос були виведені перші 60 мікросупутників, зараз орбітальне угруповання SpaceX налічує понад тисячу апаратів. У планах компанії – розгорнути угруповання з 12 тис. Космічних апаратів, а потім збільшити її до 30 тис., і забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

Нагадаємо, 4 березня, засновник SpaceX Ілон Маск ніяк не відреагував на вибух корабля Starship в кінці випробування. У той же час він відзначив вдалу посадку.

До слова, SpaceX скасувала запуск ракети-носія за півтори хвилини до старту.