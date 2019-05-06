Космічний корабель Dragon доставив вантаж на МКС



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SpaceX здійснює вантажні поставки на космічну станцію з 2012 року

SpaceX здійснює вантажні поставки на космічну станцію з 2012 року

Вантажний космічний корабель Dragon приватної космічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска доправив вантаж до Міжнародної космічної станції.

Корабель зістикувався зі станцією 6 травня, через два дні після запуску.

Космічний корабель доставив на МКС близько 2,5 тонни продовольства і матеріалів для досліджень.

SpaceX здійснює вантажні поставки на космічну станцію з 2012 року.

Зазначимо, що 29 квітня на Міжнародній космічній станції (МКС) на сегменті Сполучених Штатів виявили проблему в системі електропостачання. У NASA наголосили, що екіпажу МКС і роботі станції нічого не загрожує.

Нагадаємо, у середині квітня у США запустили до МКС ракетоносій, який частково розробляли у Дніпрі. Головні елементи конструкції першого ступеня ракетоносія Antares спроектувало розташоване в місті Дніпрі КБ «Південне». Їхнім виробництвом займається підприємство «Південмаш».

Джерело: Радіо Свобода