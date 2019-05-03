NASA втратило $700 млн через неякісний метал



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Підрядник NASA 20 років продавав агентству неякісний алюміній

Жертвами шахраїв опинилися не тільки NASA, а й сотні інших клієнтів

Підрядник NASA 20 років продавав агентству неякісний алюміній. Через це провалилися як мінімум дві місії. Таким чином NASA втратило $700 млн.

Крім того, постачальник фальсифікував сертифікати якості і результати випробувань, пише Science Alert .

Постачальником була компанія Sapa Profiles, Inc. (SPI), виробник алюмінієвої екструзії з Орегона, яка займалася шахрайством протягом 19 років. При цьому жертвами шахраїв опинилися не тільки NASA, а й сотні інших клієнтів.

Після багаторічного технічного дослідження, програма запуску служб NASA показала, що SPI фальсифікує результати випробувань на розтяг, розроблених для забезпечення стабільності і надійності алюмінію.

«Вкрай важливо, щоб ми могли довіряти нашій галузі у виробництві, тестуванні і сертифікації матеріалів відповідно до стандартів, які нам необхідні. У цьому випадку нашу довіру було серйозно порушено», - сказав Джим Норман, директор служби запуску в штаб-квартирі NASA.

«Протягом майже 20 років Sapa Profiles і Sapa Extrusions фальсифікували критичні випробування алюмінію - тести, від яких залежали їхні клієнти, включаючи уряд США, для забезпечення надійності придбаного ними алюмінію. Корпоративна і особиста жадібність стали причиною шахрайства проти уряду і інших клієнтів», - сказав помічник генерального прокурора Брайан Бенчковскі з кримінального відділу Міністерства юстиції.

У разі NASA, два збою відбулися з ракетою Taurus XL, яку намагалися відправити в космос в 2009 і 2011 роках відповідно. В обох випадках головний обтічник ракети-носія не розкрився повністю, що не дозволило скинути його після виходу ракети з атмосфери. Результатом цього стало те, що супутники не змогли досягти орбіти, упали назад в атмосферу і були знищені при повторному вході.

Підсумкова доповідь про розслідування була представлена лише 30 квітня. Фахівці NASA встановили, що збій в роботі головного обтічника був викликаний неякісними алюмінієвими деталями, які компанія SPI поставляла виробнику ракет. Міністерство юстиції наказало компанії виплатити $46 млн NASA, міністерству оборони та іншим.

На додаток до репарацій, які SPI було наказано заплатити, NASA усунуло SPI і її корпоративну материнську компанію Hydro Extrusion від державного замовлення. Це призупинення діє з вересня 2015 року. NASA рекомендувало постійну заборону на укладення будь-яких державних контрактів для обох компаній.

До слова. нещодавно у NASA повідомили, що На Міжнародній космічній станції на сегменті Сполучених Штатів виявили проблему в системі електропостачання.

Джерело: Новое Время