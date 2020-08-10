Microsoft виплатила хакерам майже $14 мільйонів за рік



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Сума максимального винагороди за критичну уразливість у Microsoft досягає $200 тисяч Фото: Markus Spiske/Pexels

Йдеться про премії фахівцям з кібербезпеки

Протягом року (з 1 липня 2019 року по 30 червня 2020 року) корпорація Microsoft виплатила так званим білим хакерам за виявлені вразливості у її продуктах премій на загальну суму 13,7 млн доларів.

Про це повідомляє ITC.

Зазначається, що ця суму майже утричі більша за суму винагород за аналогічний період минулого року (4,4 млн доларів).

«Цього року Microsoft запустила шість нових програм виплат грошових винагород за виявлення вразливостей і два нових гранти на дослідження, які, за її твердженням, принесли більше 1000 відповідних звітів від понад 300 дослідників з шести континентів. Всього таких Bounty-програм у Microsoft налічується 15. Сума максимального винагороди за критичну уразливість у Microsoft досягає 200 тисяч доларів», – йдеться у повідомленні.

До слова, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав головну загрозу для людства, у п’ять разів смертоноснішу за коронавірус.

«До 2060 року зміна клімату буде настільки ж смертоносною, як і Covid-19, а до 2100 року вона може бути в п’ять разів смертоноснішою», – заявив він.

Також засновник Microsoft наголосив, що глобальне потепління завдасть і економічних збитків. За 10-20 років ці збитки будут співставні з тим, який би завдали пандемії нинішнього рівня, якби вони траплялися раз у десятиліття. До кінця цього століття шкода світовій економіці «буде набагато серйознішою, якщо в світі збережуться поточні тенденції, що стосуються викидів», вважає Гейтс.