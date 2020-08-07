Цукерберг потрапив до клубу супербагатіїв світу



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Марк Цукерберг увійшов у трійку найбагатших людей світу Фото: flickr.com

Творець Facebook приєднався до Безоса та Гейтса, які є єдиними у світі людьми із статками, що перевищують $100 млрд

Статки Марка Цукерберга вперше перевищили $100 млрд після того, як акції Facebook виросли більш ніж на 6,6% після запуску компанією конкурента TikTok, відеододатку Reels.

Як повідомляє Bloomberg, 36-річний Цукерберг приєднується до інших технотитанів Джеффа Безоса і Білла Гейтса, які єдині у світі наразі володіють статками у понад $100 млрд. Багатство Цукерберга багато в чому пояснюється його 13-відсотковою часткою у Facebook.

Видання повідомляє, що засновники найбільших технологічних компаній в Сполучених Штатах насолоджуються приголомшуючим накопиченням багатства в цьому році, оскільки пандемія коронавірусу утримує все більше людей в мережі, хоча економіка США скорочується найшвидшими темпами. Цукерберг в цьому році заробив близько $22 млрд доларів, а Безос – більше $75 млрд.

П'ять найбільших технологічних компаній США – Apple, Amazon.com, Alphabet, Facebook і Microsoft – наразі мають ринкові оцінки, еквівалентні приблизно 30% валового внутрішнього продукту США, що майже вдвічі перевищує їх оцінки на кінець 2018 року.

Між іншим, співробітникам Facebook дозволили працювати вдома до липня наступного року. Компанія виділить співробітникам по тисячі доларів на потреби необхідної техніки для роботи вдома. Аналогічні рішення раніше ввели Google і Twitter.

Також нагадаємо, нещодавно Facebook вперше видалив допис Трампа. У Трампа звинуватили Twitter і Facebook в упередженості.