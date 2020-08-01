Microsoft дозволила своїм співробітникам працювати віддалено до 2021 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це стосується співробітників, які можуть працювати поза офісом без шкоди для компанії

Це стосується співробітників, які можуть працювати поза офісом без шкоди для компанії

Корпорація Microsoft дозволила співробітникам в США працювати з дому щонайменше до 19 січня 2021 року. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на представника компанії.

«Ми продовжуємо аналізувати ситуацію на місцевому рівні в кожному регіоні, країні або штаті, де ми працюємо, і продовжимо коригувати дати (скасування режиму віддаленої роботи)», – сказав представник.

В кінці липня продовжити режим роботи з дому також вирішили в компанії Alphabet (материнська компанія Google). Згідно з рішенням глави компанії Сундара Пічаї, співробітники можуть працювати віддалено принаймні до липня 2021 року. Рішення стосується здебільшого штатних співробітників Alphabet і її підрозділів – близько 200 тис. чоловік, – а також співробітників, що працюють за контрактами.

Нагадаємо, дата-центри Microsoft отримають водневі генератори.

Як повідомлялося, компанія Microsoft веде переговори про покупку соціальної мережі TikTok у китайської компанії ByteDance.

Читайте також: