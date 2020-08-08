Гейтс назвав головну загрозу для людства, у п’ять разів смертоноснішу за коронавірус



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Фото блога Білла Гейтса

Пандемія Covid-19 завдає людству великих втрат, але може стати ще гірше, вважає Гейтс

Вже найближчими десятиліттями зміни клімату та глобальне потепління можуть призвести до набагато більшої кількості смертей, ніж пандемія коронавірусу. Такий прогноз представив засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс.

«Глобальна криза сколихнула світ. Це призводить до трагічної кількості смертей, змушує людей боятися виходити з дому і веде до економічних труднощів, яких не бачили багато поколінь. Її вплив поширюється по всьому світу. Очевидно, я говорю про Covid-19. Але вже через кілька десятиліть те саме будемо говорити про іншу глобальну кризу – зміну клімату. Якою б жахливою не була ця пандемія, зміна клімату може бути ще гіршою», – написав Гейтс у своєму блозі.

Він повідомив, що у світі на 100 тис. людей в річному обчисленні фіксується приблизно 14 летальних випадків через коронавірус.

«Як це співвідноситься зі зміною клімату? Протягом наступних 40 років підвищення температури, згідно з прогнозами, призведе до такого ж зростання смертності – 14 смертей на 100 тис. До кінця століття, якщо обсяги викидів, як і раніше, будуть зрости високими темпами, зміна клімату призведе до того, що додатково буде 73 смерті на 100 тис. людей», – написав Гейтс.

«Іншими словами, до 2060 року зміна клімату буде настільки ж смертоносною, як і Covid-19, а до 2100 року вона може бути в п’ять разів смертоноснішою», – додав він.

Також засновник Microsoft наголосив, що глобальне потепління завдасть і економічних збитків. За 10-20 років ці збитки будут співставні з тим, який би завдали пандемії нинішнього рівня, якби вони траплялися раз у десятиліття. До кінця цього століття шкода світовій економіці «буде набагато серйознішою, якщо в світі збережуться поточні тенденції, що стосуються викидів», вважає Гейтс.

«Щоб зрозуміти, яких збитків завдасть зміна клімату, погляньте на Covid-19 і розподіліть страждання на набагато тривалий період», – попередив Гейтс.

По всьому світу кліматологи шоковані тим, що останні п’ять років були найтеплішими за всю історію спостережень. У 2020 році Арктика нагріється більше ніж в два рази у порівнянні з глобальним середнім значенням, що прискорить танення льодів і несе загрозу людству випаровуванням давніх газів. По Південній Америці, півдню Африки і Австралії може вдарити посуха, а в північній частині Північної Атлантики з’являться сильні західні вітри, що може призвести до посилення штормів в Західній Європі, і як наслідок збільшення числа потопів.

Нагадаємо Білл Гейтс дав прогноз смертності від коронавірусу.