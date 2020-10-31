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    Девайси

    Samsung готується випустити флагманський смартфон з п’ятьма камерами

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    <p>Камера Galaxy S21 Ultra матиме два окремих телеоб'єктива, один з яких забезпечить п'ятикратне збільшення</p> - Samsung готується випустити флагманський смартфон з п’ятьма камерами

    Камера Galaxy S21 Ultra матиме два окремих телеоб'єктива, один з яких забезпечить п'ятикратне збільшення

    Фото: OnLeaks

    Топовим флагманом корейської компанії Samsung виявиться Galaxy S21 Ultra

    Наступний флагманський смартфон Samsung отримає камеру з п'ятьма об'єктивами.

    Про це повідомляє видання SamMobile з посиланням на звіт відомого мережевого інсайдера OnLeaks.

    У звіті фахівця повідомляється, що топовим флагманом корейської компанії виявиться Galaxy S21 Ultra. Модель отримає корпус з округлими металевими рамками, Amoled-дисплей з отвором під фронтальну камеру. На задній панелі смартфона буде розташований блок основної камери, який плавно перетікає в рамку пристрою.

    OnLeaks заявив, що камера розкритого апарату буде складатися з п'яти об'єктивів або з чотирьох об'єктивів і додаткового сенсора, призначення якого блогеру невідомо. Інсайдер передбачає, що камера Galaxy S21 Ultra матиме два окремих телеоб'єктива, один з яких забезпечить п'ятикратне збільшення.

    У звіті йдеться, що підсумкові зовнішній вигляд і характеристики флагманського смартфона практично узгоджені в компанії. Автор підкреслив, що в його розпорядженні опинився передфінальний прототип девайса, тобто до запуску Galaxy S21 Ultra смартфон може трохи відрізнятися від тестованого прототипу.

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