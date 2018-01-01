Російські хакери можуть готувати атаки перед Олімпіадою-2018

Дослідники помітили ранні ознаки активізації роботи хакерів з Росії

Російські хакери можуть планувати атаки на антидопінгові агентства у відповідь на дискваліфікацію Росії з Зимових Олімпійських ігор. Про це повідомили дослідники американської компанії з кібербезпеки ThreatConnect. Вони зазначили, що помітили ранні ознаки активізації роботи хакерів з Росії. За словами дослідників, протягом минулого



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Дослідники помітили ранні ознаки активізації роботи хакерів з Росії

Російські хакери можуть планувати атаки на антидопінгові агентства у відповідь на дискваліфікацію Росії з Зимових Олімпійських ігор.

Про це повідомили дослідники американської компанії з кібербезпеки ThreatConnect.

Вони зазначили, що помітили ранні ознаки активізації роботи хакерів з Росії. За словами дослідників, протягом минулого місяця невідомі зареєстрували три веб-домену, які імітують домени Всесвітнього антидопінгового агентства, Антидопінгового агентства США та Олімпійської ради Азії.

Представники американської компанії побачили в цих діях схожість з методами, які раніше використовувала російська хакерська група Fancy Bear. Її учасників звинуватили в атаку на базу даних Всесвітнього антидопінгового агентства. Тоді хакери викрали і опублікували конфіденційну медичну інформацію американських олімпійських спортсменів.

У ThreatConnect заявили, що поки немає доказів, що хакери збираються використовувати ці домени для протиправної діяльності. Однак домени можуть забезпечити основу для майбутніх атак, пояснили представники компанії.

Агентство Reuters відправило запит на коментар Міжнародному олімпійському комітету та посольства Росії у Вашингтоні. Проте їх представники поки не відреагували на запит.

Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.

Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.