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    Технології

    SpaceX скасувала запуск прототипу корабля для польоту на Марс

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    Starship на стартовому столі - SpaceX скасувала запуск прототипу корабля для польоту на Марс
    Starship на стартовому столі

    Система автоматично вимкнула двигуни за секунду до старту

    Корабель Ілона Маска Starship так і не відправився в тестовий політ, як було заплановано. Система автоматично вимкнула двигуни за секунду до старту.

    Трансляція запуску велася на каналі SpaceX.

    Восьму тестову модель багаторазового міжпланетного космічного корабля Starship планували запустити на 15 кілометрів і після здійснити керовану вертикальну посадку назад на стартовий майданчик у 00:37 за Києвом.

    Раніше Маск повідомляв, що можливість невдалого старту, тому ситуація була очікуваною. Випробувальний політ перенесли на добу, точний час поки що не відомо,

    У вересні 2019 року Ілон Маск показав прототип багаторазового космічного корабля, який може перевозити вантажі та екіпаж на Марс і Місяць. Апарат під назвою Starship має довжину в 50 метрів, а маса без урахування палива і вантажу близько 120 тонн.

    Нагадаємо, що SpaceX вивела на орбіту ще 60 нових супутників Starlink.

    Супутники Starlink призначені для забезпечення доступу в інтернет. Перша партія з 60 апаратів була виведена на орбіту у травні 2019 року. Всього SpaceX має намір запустити близько 11 тисячі супутників.

    SpaceX анонсувала програму забезпечення глобального доступу до інтернету Starlink у 2015 році. Вона передбачає запуск близько 12 тисяч супутників: 4425 апаратів на висоту від 1,1 до 1,3 тисячі кілометрів і 7518 на висоту від 335 до 346 кілометрів. Заявлена пропускна здатність системи складе один гігабіт на секунду на одного користувача.

    Теги: політ інтернет корабель Ілон Маск SpaceX
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