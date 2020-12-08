Вантажний корабель SpaceX пристикувався до Міжнародної космічної станції

Cargo Dragon буде перебувати в складі МКС близько місяця

Космічний корабель доставив на МКС близько трьох тонн продовольства, обладнання та матеріалів для проведення наукових експериментів

Вантажний космічний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX здійснив успішне автономне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Про це повідомляє NASA.

Пристикування до модуля Harmony американського сегмента МКС було здійснене о 13:40 за часом Східного узбережжя США (20:40 за київським часом). Він доставив на станцію близько трьох тонн продовольства, обладнання та матеріалів для проведення до 250 наукових експериментів.

The Dragons are in the lair!



In this view, check out the two spacecrafts attached to the @Space_Station at the same time.



Cargo Dragon is on the top of your screen

Crew Dragon’s nose cone is peeking out to your left: pic.twitter.com/zDtZu8ibEn — NASA (@NASA) December 7, 2020

У негерметичному відсіку корабель також привіз комерційний шлюзовий модуль Nanoracks Bishop Airlock, призначений для запуску приватних міні-супутників, а також скидання сміття і відходів з МКС.

The @SpaceX #Dragon resupply ship is approaching the station with over 6,400 pounds of crew supplies and science experiments for a 1:30pm ET docking. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/3cwD2QW99A — Intl. Space Station (@Space_Station) December 7, 2020

Cargo Dragon буде перебувати в складі МКС близько місяця. При цьому вперше до МКС будуть одночасно пристиковані відразу два американських вантажних кораблі. Потім він буде зведений з орбіти, і капсула, яка його спускатиме, приводниться в Атлантичному океані. Корабель привезе результати експериментів, проведених екіпажем МКС, загальною вагою більше 2,3 тонни.

Нагадаємо, 6 грудня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартувала з космодрому на мисі Канаверал і вивела Cargo Dragon на орбіту Землі.

Зараз Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.

До слова, голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск назвав дату, коли люди полетять на Марс.