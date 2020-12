Вантажний корабель SpaceX пристикувався до Міжнародної космічної станції

Вантажний космічний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX здійснив успішне автономне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Про це повідомляє NASA.

Пристикування до модуля Harmony американського сегмента МКС було здійснене о 13:40 за часом Східного узбережжя США (20:40 за київським часом). Він доставив на станцію близько трьох тонн продовольства, обладнання та матеріалів для проведення до 250 наукових експериментів.

The Dragons are in the lair!



In this view, check out the two spacecrafts attached to the @Space_Station at the same time.



Cargo Dragon is on the top of your screen

Crew Dragon’s nose cone is peeking out to your left: pic.twitter.com/zDtZu8ibEn