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    Технології

    Вантажний корабель SpaceX пристикувався до Міжнародної космічної станції

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    <p>Cargo Dragon буде перебувати в складі МКС близько місяця</p> - Вантажний корабель SpaceX пристикувався до Міжнародної космічної станції

    Cargo Dragon буде перебувати в складі МКС близько місяця

    Фото: NASA

    Космічний корабель доставив на МКС близько трьох тонн продовольства, обладнання та матеріалів для проведення наукових експериментів

    Вантажний космічний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX здійснив успішне автономне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).

    Про це повідомляє NASA.

    Пристикування до модуля Harmony американського сегмента МКС було здійснене о 13:40 за часом Східного узбережжя США (20:40 за київським часом). Він доставив на станцію близько трьох тонн продовольства, обладнання та матеріалів для проведення до 250 наукових експериментів.

    У негерметичному відсіку корабель також привіз комерційний шлюзовий модуль Nanoracks Bishop Airlock, призначений для запуску приватних міні-супутників, а також скидання сміття і відходів з МКС.

    Cargo Dragon буде перебувати в складі МКС близько місяця. При цьому вперше до МКС будуть одночасно пристиковані відразу два американських вантажних кораблі. Потім він буде зведений з орбіти, і капсула, яка його спускатиме, приводниться в Атлантичному океані. Корабель привезе результати експериментів, проведених екіпажем МКС, загальною вагою більше 2,3 тонни.

    Нагадаємо, 6 грудня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартувала з космодрому на мисі Канаверал і вивела Cargo Dragon на орбіту Землі.

    Зараз Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.

    До слова, голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск назвав дату, коли люди полетять на Марс.

    Теги: космос NASA SpaceX Falcon
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