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    Технології

    Suzuki представила безпілотну кімнату «на колесах»

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    Автомобіль має одні двері, що відкриваються вгору, також є сидіння для пасажирів і телевізор - Suzuki представила безпілотну кімнату «на колесах»
    Автомобіль має одні двері, що відкриваються вгору, також є сидіння для пасажирів і телевізор

    Автомобіль Hanare має штучний інтелект

    На Токійському автосалоні японська компанія Suzuki представила прототип безпілотника Hanare.

    Фотографії мінібуса опублікувала медіа-служба Associated Press.

    У Suzuki описують автомобіль, як мобільний «простір» з автономним управлінням і просторим інтер'єром. Словом Hanare у японців називають особливий тип житлових будинків і саме від вигляду таких будівель творці автомобіля, нібито, черпали натхнення. На це повинна натякати обшивка з тканини і зручні крісла, які, ймовірно, допоможуть пасажиру розслабитися.

    Загалом, відвідувачі виставки зазначили, що автомобіль більше схожий на кімнату з сидіннями та телевізором, бо місце водія у фургоні просто не передбачено.

    Також в авто дуже маленькі вікна, тому до середини напевно потрапляє мало денного світла. 

    Безпілотник повністю симетричний, тому складно зрозуміти де у нього перед, а де задня частина. Автомобіль більше нагадує саме фургон, а не мінібус для перевезення пасажирів. У машини тільки одні бічні двері, що відкриваються вгору.

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    Suzuki представила безпілотну кімнату «на колесах»
    Suzuki представила безпілотну кімнату «на колесах»

    Японська компанія оголошує, що Hanare наділений штучним інтелектом, що повинно дозволити пасажирам відчувати себе комфортно у своєму автомобілі.

    Раніше згадувалося, що в Китаї безпілотники отримали дозвіл на тести з пасажирами. Китайська компанія випустить на дороги 30 самохідних авто для перевезень.

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