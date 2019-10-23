Suzuki представила безпілотну кімнату «на колесах»



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Автомобіль має одні двері, що відкриваються вгору, також є сидіння для пасажирів і телевізор

Автомобіль Hanare має штучний інтелект

На Токійському автосалоні японська компанія Suzuki представила прототип безпілотника Hanare.

Фотографії мінібуса опублікувала медіа-служба Associated Press.

У Suzuki описують автомобіль, як мобільний «простір» з автономним управлінням і просторим інтер'єром. Словом Hanare у японців називають особливий тип житлових будинків і саме від вигляду таких будівель творці автомобіля, нібито, черпали натхнення. На це повинна натякати обшивка з тканини і зручні крісла, які, ймовірно, допоможуть пасажиру розслабитися.

Загалом, відвідувачі виставки зазначили, що автомобіль більше схожий на кімнату з сидіннями та телевізором, бо місце водія у фургоні просто не передбачено.

Також в авто дуже маленькі вікна, тому до середини напевно потрапляє мало денного світла.

Безпілотник повністю симетричний, тому складно зрозуміти де у нього перед, а де задня частина. Автомобіль більше нагадує саме фургон, а не мінібус для перевезення пасажирів. У машини тільки одні бічні двері, що відкриваються вгору.

Японська компанія оголошує, що Hanare наділений штучним інтелектом, що повинно дозволити пасажирам відчувати себе комфортно у своєму автомобілі.

Раніше згадувалося, що в Китаї безпілотники отримали дозвіл на тести з пасажирами. Китайська компанія випустить на дороги 30 самохідних авто для перевезень.