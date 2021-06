Facebook продовжив на два роки блокування акаунтів Трампа

Фото: Associated Press

Після закінчення дворічного «бану» Facebook залучить експертів, які оцінять, «чи зменшився ризик для громадської безпеки»

Компанія Facebook 4 червня продовжила на два роки заборону доступу колишньому президенту США Дональду Трампу до користування соцмережами компанії. Про йдеться у повідомленні на офіційному блозі Facebook.

Після закінчення терміну блокувань компанія залучить експертів, які оцінять можливі ризики «для громадської безпеки» від активності його облікових записів.

«Враховуючи серйозність обставин, що призвели до призупинення (акаунтів – ред.) Дональда Трампа, ми вважаємо, що його дії грубо порушили наші правила, які заслуговують на найвищу міру покарання, передбачену за новими протоколами... Ми призупиняємо їх дію на два роки, починаючи з дати першого призупинення – 7 січня цього року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 травня наглядова рада підтримала призупинення акаунтів Трампа у Facebook та Instagram через розпалювання ворожнечі, яка спровокувала штурм Капітолію 6 січня цього року. Додається, що тоді комісія розкритикувала безстроковий характер призупинення.

«Сьогодні ми оголошуємо про нові протоколи... які застосовуватимуться у виняткових випадках, таких як цей, і підтверджуємо встановлене покарання, яке відповідає тим протоколам, які ми застосовуємо до акаунтів пана Трампа», – пояснили у компанії.

Додається, що після закінчення дворічного «бану» компанія залучить експертів, які оцінять, «чи зменшився ризик для громадської безпеки»: «Ми оцінимо зовнішні фактори, включаючи випадки насильства, обмеження мирних зібрань та інші ознаки громадянських заворушень. Якщо ми вирішимо, що все ще існує серйозний ризик для громадської безпеки, ми продовжимо обмеження на певний термін і продовжимо їх, поки цей ризик не зменшиться«.

Також у Facebook зауважили, що після закінчення дворічного терміну блокування, у разі повторних порушень облікові записи Трампа видалять назавжди.

2 червня блог колишнього президента США Дональда Трампа, в якому він ділився заявами після того, як його заблокували в великих мережах, був назавжди закритий. Його закрили через місяць роботи.

На початку травня Трамп, якого раніше заблокували в популярних соціальних мережах, створив власну платформу для спілкування з електоратом. Сайт називався From the Desk of Donald J. Trump (З робочого столу Дональда Трампа).

Платформа була для Трампа способом публікувати власний контент, включаючи пресрелізи та відео – після того, як йому закрили доступ у соцмережі.

Акаунти, які розповсюджують заяви Трампа з його нового сайту – блокували.

Нагадаємо, що Дональд Трамп не виключає можливості того, що в третій раз може висунутися кандидатом у президенти США. Він також переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.