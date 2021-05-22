Як видалити свій акаунт в Tiktok: покрокова інструкція

Що робити, якщо ви вирішили відмовитися від соціальної мережі Tiktok

Переважно люди користуються TikTok через додаток на смартфоні, хоча можна використовувати програму без реєстрації – через браузер. Інтерфейс в цих двох випадках не буде відрізнятися, як і процес видалення свого облікового запису.

Для видалення свого профілю виконайте наступні кроки:

Відкрийте додаток TikTok в додатку або сайт в браузері.

Увійдіть до свого облікового запису.

Відкрийте свій профіль, натиснувши на іконку з чоловічком в правому нижньому кутку.

Перейдіть в налаштування, натиснувши на три точки в правому верхньому куті екрана.

Виберіть розділ «Управління акаунтом» - він буде найпершим в списку.

Вас перекине в нове меню. Натисніть на графу «Видалити акаунт». ТікТок відобразить умови видалення і попросить підтвердити своє рішення за допомогою кнопки «Продовжити». Якщо ви впевнені у своєму рішенні, сміливо натискайте на неї.

Далі на прив'язаний до акаунту телефон прийде код підтвердження. Це потрібно для того, щоб зловмисники не могли вилучити сторінку людини, яка не давала на це згоди.

Після введення пароля активується кнопка «Видалити акаунт». Видаліть обліковий запис, натиснувши на цю кнопку.

Пам’ятайте, що акаунт не можна стерти відразу - перші 30 днів він просто буде прихований від інших користувачів. Протягом цього часу ви зможете скасувати свій вибір і відновити його.

З цієї причини ми не радимо видаляти відео окремо перед тим як позбутися від профілю. Залиште їх - тоді вони відновляться, якщо ви передумаєте йти з соціальної мережі.

Якщо ж ваше рішення безповоротно або ви просто забудете про період відновлення - акаунт буде видалений назавжди.

Щоб знову використовувати додаток, протягом 30 днів після видалення відкрийте TikTok і введіть свої облікові дані. Система відобразить повідомлення, що «ваш акаунт активовано». Просто натисніть кнопку «Скасувати деактивацію». Так ви знову отримаєте доступ до своєї сторінки. Якщо перед видаленням акаунта ви не стирали відео, то вони також будуть відображені на своїх місцях.