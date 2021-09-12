Tinder вперше очолить жінка

Раніше Ренате Нюборг займала в компанії пост головного менеджера

Новою генеральною директоркою сервісу знайомств Tinder з 27 вересня стане Ренате Нюборг. Це перша жінка на такій посаді з 2012 року, коли з'явилася компанія, повідомляє пресслужба Tinder.

Раніше Ренате займала в компанії пост головного менеджера та відповідала за Європу, Близький Схід і Африку.

Нюборг змінить на цьому посту Джима Ланцоне, який переходить на позицію гендиректора в Yahoo. Їй доведеться переїхати зі Швецйарії до Нью-Йорка, де розташований головний офіс компанії.

Нюборг сама активно використовувала Tinder і познайомилася в цьому застосунку з чоловіком. Вона сказала, що «свайпнула свого чоловіка, і це змінило її життя».

Нюборг має вчений ступінь з філософії Кембриджського університету. Вона почала свою кар'єру в сфері технологій в якості члена-засновника благодійної акції Twestival, коли активісти зі 150 міст використовували Twitter, щоб зібрати майже 2 мільйони доларів для некомерційних організацій. Її пристрасть до мобільних технологій привела до того, що вона зайняла керівну посаду в компанії-операторі мобільного зв'язку Edelman.

Також Ренате заснувала Pleo, студію дизайну і розробки додатків, також вона більше чотирьох років працювала в компанії Apple. А перед тим, як перейти в Tinder, працювала в Headspace – розробнику сервісу для медитації і турботи про свій психічний стан.

Гендиректорка компанії Match, яка володіє Tinder Group, Шар Дубей зазначила, що протягом своєї карʼєри Ренате продемонструвала гостре чуття щодо того, як потрібно розвивати і просувати мобільні продукти, розвивати бізнеси та розширюватися на нові ринки.

«Ми будуємо найвеселіше, інклюзивне і безпечне місце для спілкування самотніх людей», – заявила Ренате.

Нагадаємо, у Новій Зеландії молоді люди почали використовувати додаток Tinder, щоб знайти партнера для оформлення іпотеки. Вони не можуть дозволити собі отримати кредит на житло самостійно через високу вартість об'єктів.

До слова, колишній працівник додатку для онлайн-знайомств Tinder розкрив секрети успішного пошуку партнера. Якщо ви хочете дізнатися, хто свайпнув вас вправо, встановіть мінімальну відстань для пошуку потенційних партнерів. Тоді першими з'являться ті профілі, власникам яких ви сподобалися, але які знаходяться далі цієї дистанції.

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