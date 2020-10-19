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    Курьез

    Собачий Tinder: фото питомцев, которые явно приготовились к романтическому свиданию

    • Розсилка
    Собачий Tinder: фото питомцев, которые явно приготовились к романтическому свиданию

    «Дамочки, берегитесь, я иду!», - комментируют фото пользователи сети

    Недавно девушка под ником Rebstar в своем Twitter-аккаунте попросила пользователей поделиться фотографиями своих собак, которые, по их мнению, можно было бы разместить в личном профиле песеля на сайте знакомств.

    Многие решили пофантазировать и представить, что их питомец создал себе страничку на каком-нибудь популярном сайте знакомств и загрузил туда свое лучшее фото, которое в полной мере раскрывает его личность.

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    Собачий Tinder: фото питомцев, которые явно приготовились к романтическому свиданию
    Собачий Tinder: фото питомцев, которые явно приготовились к романтическому свиданию
    Собачий Tinder: фото питомцев, которые явно приготовились к романтическому свиданию
    Собачий Tinder: фото питомцев, которые явно приготовились к романтическому свиданию
    Собачий Tinder: фото питомцев, которые явно приготовились к романтическому свиданию
    Собачий Tinder: фото питомцев, которые явно приготовились к романтическому свиданию
    Собачий Tinder: фото питомцев, которые явно приготовились к романтическому свиданию
    Собачий Tinder: фото питомцев, которые явно приготовились к романтическому свиданию
    Собачий Tinder: фото питомцев, которые явно приготовились к романтическому свиданию
    Собачий Tinder: фото питомцев, которые явно приготовились к романтическому свиданию
    Собачий Tinder: фото питомцев, которые явно приготовились к романтическому свиданию
    Собачий Tinder: фото питомцев, которые явно приготовились к романтическому свиданию
    Собачий Tinder: фото питомцев, которые явно приготовились к романтическому свиданию

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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    шутки курьез животные
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