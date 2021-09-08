У Новій Зеландії Tinder все частіше використовують для іпотеки

У 2021 році в країні поглибилася криза на ринку нерухомості

У Новій Зеландії молоді люди почали використовувати додаток Tinder, щоб знайти партнера для оформлення іпотеки. Вони не можуть дозволити собі отримати кредит на житло самостійно через високу вартість об'єктів. Про це пишуть російські ЗМІ.

Новозеландці придумали такий спосіб на тлі житлової кризи в країні. За рік з червня 2020 року кількість користувачів програми, які шукали партнера заради покупки будинку, збільшилася в 2,6 рази.

«У банку мені сказали, що мені потрібно знайти партнера для покупки будинку», «Просто хочу знайти кого-небудь, з ким можна купити будинок, нічого серйозного», «Очевидно, легше купити будинок з кимось ще. Справжній любитель природи, який сподівається стати розсудливим», - йдеться в деяких оголошеннях.

Згідно з даними аналітичної корпорації CoreLogic, з 2020 року середня вартість житла зросла на 22% до 906,5 тисячі новозеландських доларів. У більшості випадків банки вимагають заставу в розмірі 20% від вартості об'єкта.

На даний момент покупку житла відносять до головних проблем жителів Нової Зеландії. Це питання турбує їх більше, ніж пандемія коронавируса, злочинність і зростання цін на продукти. Ринок нерухомості в країні вважається одним з найменш доступних в світі. Криза в галузі почався більше десяти років тому, проте в 2021-му ситуація погіршилася через дефіцит будівельних матеріалів і загального стану економіки на тлі пандемії.

До слова, колишній працівник додатку для онлайн-знайомств Tinder розкрив секрети успішного пошуку партнера. Якщо ви хочете дізнатися, хто свайпнув вас вправо, встановіть мінімальну відстань для пошуку потенційних партнерів. Тоді першими з'являться ті профілі, власникам яких ви сподобалися, але які знаходяться далі цієї дистанції.

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