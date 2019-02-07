Twitter оголосив про перші прибутки: $1,2 млрд за рік



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Фінансові результати Twitter поліпшуються

Виручка компанії в минулому році зросла на 25%

Виручка компанії Twitter в минулому році зросла на 25%, до $3 млрд, а чистий прибуток склав $1,2 млрд проти збитку $108 млн 2017 року.

7 лютого Twitter оприлюднив фінансовий звіт за четвертий квартал і 2018 рік у цілому.

Згідно з ним, виручка компанії в минулому році зросла на 25%, до $3 млрд, а чистий прибуток склав $1,2 млрд проти збитку $108 млн роком раніше.

У четвертому кварталі Twitter також поліпшив показники - виручка зросла на 24%, до $909 млн, а чистий прибуток збільшився майже втричі, до $ 255 млн.

Таке зростання виявився кращим за прогнози і був підкріплений насамперед зростанням доходів від відеореклами в Twitter.

Попри те, що фінансові результати Twitter поліпшуються, після публікації звітності його акції подешевшали на 7%. Інвесторів турбує, що вже третій квартал триває зниження кількості користувачів.