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    Технології

    Twitter оголосив про перші прибутки: $1,2 млрд за рік

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    Фінансові результати Twitter поліпшуються - Twitter оголосив про перші прибутки: $1,2 млрд за рік
    Фінансові результати Twitter поліпшуються

    Виручка компанії в минулому році зросла на 25%

    Виручка компанії Twitter в минулому році зросла на 25%, до $3 млрд, а чистий прибуток склав $1,2 млрд проти збитку $108 млн 2017 року.

    7 лютого Twitter оприлюднив фінансовий звіт за четвертий квартал і 2018 рік у цілому.

    Згідно з ним, виручка компанії в минулому році зросла на 25%, до $3 млрд, а чистий прибуток склав $1,2 млрд проти збитку $108 млн роком раніше.

    У четвертому кварталі Twitter також поліпшив показники - виручка зросла на 24%, до $909 млн, а чистий прибуток збільшився майже втричі, до $ 255 млн.

    Таке зростання виявився кращим за прогнози і був підкріплений насамперед зростанням доходів від відеореклами в Twitter.

    Попри те, що фінансові результати Twitter поліпшуються, після публікації звітності його акції подешевшали на 7%. Інвесторів турбує, що вже третій квартал триває зниження кількості користувачів.

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