У NASA може залучити компанію Маска для доставки людей на Місяць



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Штаб-квартира NASA

У NASA назвали одним з варіантів доставки людей на Місяць ракету Falcon Heavy

Адміністратор американського агентства NASA Джим Брайденстайн провів нараду про те, як відомство може повернути людей на Місяць до 2024 року.

Як повідомляє Ars Technica, у компанії назвали одним з варіантів ракети Falcon Heavy, яку розробляє компанія Ілона Маска.

Загалом у NASA розглянули різні варіанти відправки екіпажу на Місяць, використовуючи ракети Delta IV Heavy United Launch Alliance, ракети Falcon Heavy SpaceX.

При цьому в агентстві вважають, що жоден з цих варіантів не спрацював для місії 2020 року з ряду причин, зокрема, наявність важких ракет Delta IV, проблеми зі стартовим майданчиком і відсутність у корабля Orion можливості автономної стикування з верхньою сходинкою ракети на орбіті.

За словами Брайденстайна, в одному або кількох запусках, для створення бази Gateway на орбіті Місяця, Falcon Heavy зможе взяти участь. До цього вважалося, що лише SLS зможе безпосередньо, не використовуючи гравітаційні маневри, вивести космічний корабель на траєкторію Місяця. В агентстві вважають, це ж може виконати і важка модифікація Falcon, але в тому випадку, якщо її оснастити Кріогенним реактивним щаблем від United Launch Alliance.

У NASA вважають, що у цьому плані є можливість відправити людей на Місяць до 2024 року. Потім адміністратор американського агентства NASA двічі підкреслив, що керівник космічного польоту Вільям Герстенмайер ще не схвалив цей підхід через ряд технічних деталей.

Його застереження включають у себе завдання інтеграції ракети Falcon Heavy в горизонтальне положення, а потім завантаження Оріона з паливом у вертикальній конфігурації на стартовий майданчик.

Раніше повідомлялося, що NASA відмінило вихід у відкритий космос двох жінок-астронавтів Енн Макклейн і Крістіни Кох.

Джерело: РБК-Україна